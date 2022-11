Toulouse. Le théâtre émerge au festival “Supernova”

Consacré au théâtre émergent, le festival “Supernova” est organisé par le théâtre Sorano du 15 au 26 novembre 2022.

Visuel réalisé par Bonnefrite / Adèle Bonnemaison-Fitte pour le théâtre Sorano.

« Supernova est presque un mot magique tant il ouvre au cœur de la saison du théâtre Sorano une séquence à part, un rendez-vous attendu et incontournable entre la jeunesse, les artistes et les publics, une effervescence passionnante et une intensité festive », indique le dépliant du festival signé Sébastien Bournac, directeur du théâtre Sorano.

Le festival toulousain “Supernova” tient sa 7e édition du 15 au 26 novembre et est dédié au théâtre émergent. « Ce festival de jeune création met en lumière des démarches scéniques innovantes et le regard que portent de jeunes artistes talentueux sur le monde dans lequel nous vivons », explique le directeur.

Le théâtre Sorano, qui existe depuis 1964, est actuellement conventionné par la Mairie de Toulouse. Mais les pièces et spectacles de Supernova rencontrent les planches de plusieurs autres théâtres de la Ville rose.

Quelques exemples de programmation

Samedi 19 novembre (19h), lundi 21 et mardi 22 novembre (20h), au théâtre de Garonne, “Supernova” propose “Duet”, un curieux duo qui raconte la dernière nuit d’un homme et son histoire d’amitié avec un chimpanzé. « Une fable contemporaine à hauteur de guenon, qui se déplie entre un parc animalier de la banlieue de Cincinnati, les coulisses de l’Opéra Garnier et le système solaire », indique le festival.

Retour au théâtre Sorano les mardi 22 et mercredi 23 novembre à 20h30 pour “Le mystère du gant, vaudeville à table”. « Un acteur et une actrice revisitent le vaudeville, slaloment entre les didascalies et surfent sur l’absurdité dans une lecture joyeuse et endiablée. Une partition folle, animée par les bruitages à la bouche, les moustaches et les revirements les plus rocambolesques. » promet “Supernova”.

Informations pratiques : Supernova, au théâtre Sorano et autres. Adresse : 35 allées Jules Guesde, 31000 Toulouse (attention certains spectacles se déroulent dans d’autres théâtres). Du 15 au 26 novembre, horaires en fonction de la programmation. Tarif : de 8 à 22€, billetterie en ligne ou sur place. Programmation complète ici.