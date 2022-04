Toulouse. Quatre idées de spectacles pour les enfants ce samedi 

Avec ce temps un peu grisâtre en ce samedi 30 avril 2022, que faire pour s’occuper et occuper les enfants ? Voici quatre idées de spectacles pour les enfants prévus à Toulouse ce week-end.

Le spectacle “Patatrac & Comment ça s’appelle ?” s’invite au Théâtre du Grand Rond à Toulouse. ©ToulouseTourisme

Patatrac & Comment Ça s’Appelle ? au Théâtre du Grand Rond

Le Théâtre du Grand Rond propose le spectacle “Patatrac & Comment Ça s’Appelle ?”. Deux représentations sont au programme de la journée de ce samedi 30 avril : à 11h et à 15h. Les enfants pourront découvrir les personnages de Patatrac et Comment ça s’appelle. D’un côté, « Patatrac vit dans un cube bleu. Chaque jour, il peint son monde en bleu, mange bleu, écrit bleu : une routine bleue, une vie carrée, rythmée par le soleil qui lui obéit ». Il va rencontrer Comment ça s’appelle qui débarque sur sa planète. Et « Patatrac » ! Son quotidien change et la zizanie est semée dans son petit univers.

Le spectacle est tiré de l’album du même nom d’Eric Herbette. L’histoire s’axe sur la différence et l’altérité. D’autres dates sont au programme : les 3, 4, 5, 6, 7 et 11 mai à 15h. Plus d’informations sur le site du Théâtre du Grand Rond.

Passeur d’Histoires à Toucher « au Creux d’Un Arbre, Dans la Forêt » au Muséum d’Histoire Naturelle

A la médiathèque Jeunesse “Pourquoi pas ?” du Muséum d’Histoire Naturelle de Toulouse, le Passeur d’Histoires donne rendez-vous aux enfants pour glisser dans leur oreille “des histoires sylvestres et arborées”. Sous forme de lecture, le conteur emmènera les enfants dans un univers imaginaire.

Une fois les lectures terminées, le conteur propose aux jeunes de manipuler des objets qui ont un lien avec les histoires racontées juste avant. De quoi mêler imaginaire et réalité.

Les lutins zinzins et la petite souris au Théâtre de la Violette

La Cie Popatex s’installe au Théâtre de la Violette du samedi 30 avril au mercredi 4 mai 2022. La compagnie demande de l’aide aux enfants pour aider la petite souris car “elle n’est pas très en forme en ce moment”. « Il lui faut de l’aide pour aller récupérer les dents de lait sous l’oreiller des enfants lorsqu’ils sont endormis. C’est alors qu’arrivent à la rescousse deux lutins zinzins. Mais les choses risquent de ne pas se passer comme prévu…», raconte le résumé du spectacle.

Deux représentations sont au programme tous les jours jusqu’au 4 mai pour une durée de 30 minutes à 10h45 et à 16h30. Le spectacle mis en scène et écrit par Mélanie Briand est accessible aux enfants dès 3 ans. Plus d’informations et réservations au 05 61 73 18 51.

Les contes en balade #2 à la maison de quartier Rangueil

Un peu de théâtre et de marionnettes pour les enfants dans le quartier de Rangueil. La Cie Ô Toit Rouge propose un spectacle dans le cadre du festival “Mes Poissons d’avril”. Dès 4 ans, les enfants pourront découvrir ce spectacle mis en scène par Patricia Rohfritsch. Une représentation est prévue ce samedi 30 avril à 14h à la maison de quartier Rangueil. Le résumé raconte :

« Faut pas chercher la p’tite bête ! Sensibilisons les enfants au respect de la nature et de ses petits habitants. Et entrons dans le petit monde…Bzz Bzz… des insectes ! Partons musarder le long des sentiers à la rencontre du général scarabée, de la terrible chenille et de plein d’autres petites bêtes ! Imagination et connaissances se croisent pour une approche ludique d’un milieu méconnu. Voici un bon moyen de se rappeler que les petits ont aussi leur place dans le monde des grands !». Entrée libre dans la limite des places disponibles.