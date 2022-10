Toulouse. Deux lignes de la SNCF déjà touchées par la grève du 18 octobre

Deux lignes de la SNCF au départ de Toulouse sont impactées par un mouvement de grève lundi 17 octobre. Ce sont les prémices du mouvement social interprofessionnel prévu mardi 18 octobre.

À la veille de la grève du 18 octobre, deux lignes de la SNCF au départ de Toulouse sont déjà perturbées lundi 17 octobre. Photo d’illustration. © Nicolas Belaubre – Le Journal Toulousain

Des perturbations sont en cours dans les gares du côté de l’ex-région Midi-Pyrénées. Deux lignes de la SNCF au départ de Toulouse sont impactées par un mouvement de grève lundi 17 octobre. Il s’agit des axes entre Toulouse et Latour-de-Carol ainsi que Toulouse et Pau. Par ailleurs, des perturbations touchent la ligne entre Auch et Toulouse, selon la SNCF. Ce sont là les prémices du mouvement de grève interprofessionnelle prévue mardi 18 octobre au niveau national. Des navettes et des bus sont mis en place.

« Il y aura des fortes perturbations, qui seront sans doute très différentes d’une ligne à l’autre », a prévenu le ministre délégué chargé des Transports Clément Beaune lundi 17 octobre sur France Inter. Certaines lignes pourraient être affectées avec jusqu’à « un train sur deux. Il faut que les Français qui le peuvent puissent s’organiser, décaler (leur déplacement) et anticiper. » À la mi-journée, la SNCF en Occitanie n’était pas encore en mesure d’indiquer ses prévisions de trafic pour le 18 octobre.

.@CBeaune : Grève ce mardi : "A la SNCF il y aura de fortes perturbations, avec 1 trains sur 2 sur certaines lignes" #le7930inter pic.twitter.com/Q0aqqluN3W — France Inter (@franceinter) October 17, 2022

Les prévisions de trafic de la SNCF à Toulouse pendant la grève du 18 octobre

Toutes les prévisions de circulation des trains seront disponibles sur les différents canaux de communication de la compagnie ferroviaire :

– sur le site internet liO SNCF : ter.sncf.com/occitanie

– par téléphone au 0 800 31 31 31 pour les déplacements en TER ou au 0 805 90 36 35 pour les grandes lignes

– sur l’application mobile de la SNCF

– sur le compte Twitter liO train SNCF Occitanie : @lio_train_sncf