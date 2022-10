Toulouse. Les salons de l’habitat et de l’immobilier sont au MEETT

Le Parc des Expositions de Toulouse accueille le Salon de l’Habitat, mais aussi celui de l’Immobilier, jusqu’au dimanche 2 octobre.

Le Meett accueille simultanément les Salons de l’Habitat, et de l’Immobilier. Crédit photo: Kuremu Sakura (wikimedia commons) / CC BY-SA 4.0.

Avis aux amateurs de rénovation, d’aménagement, d’équipement ou aux futurs acquéreurs. Depuis les 29 et 30 septembre, et jusqu’au dimanche 2 octobre 2022, les Salons de l’Habitat et de l’Immobilier se tiennent à Toulouse, au Parc des Expositions. Il faut dire qu’avec plus de 10 000m², le MEETT a assez d’espace pour accueillir simultanément les deux évènements, accessibles gratuitement avec le même billet.

Le Salon de l’Habitat

Le Salon de l’Habitat rassemble une centaine de professionnels de la maison pendant quatre jours. Il permet de déambuler entre des univers bien délimités : Amélioration de l’habitat ; Ameublement & Décoration d’intérieur ; Cuisines & Bains ; Cheminées & Poêles ; Chauffage, Energies Renouvelables, Bois & éco-construction ; Jardins, Piscines & Spas.

Il comporte également un Labo à Projets, espace d’échanges et de conseils. À partir de plans et de photos de l’habitation ou du jardin, des architectes d’intérieur, paysagistes, home organizer, conseillers info-énergie ou consultants aident à visualiser et concrétiser les différents types de réalisations.

Le Salon de l’Immobilier à Toulouse

En plus du Salon de l’Habitat, le Parc des Expositions de Toulouse accueille aussi celui de l’Immobilier. Constructeurs de maisons individuelles, promoteurs immobiliers, bailleurs sociaux, courtiers, agences immobilières, conseillers en gestion du patrimoine, notaires, juristes experts… Une cinquantaine de professionnels et d’experts sont là pour conseiller gratuitement les porteurs de projets en période d’incertitude de marché.

Une dizaine de table rondes sont également organisées pour informer les visiteurs sur différents points : l’investissement avec de petits apports, le mode d’emploi pour investir en SCPI, les dernières opportunités du

dispositif Pinel +, les questions de rénovation énergétique, l’intérêt du mix investissement et de la rénovation rentable, etc.