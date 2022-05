Toulouse. L’exposition Le monde des Dinosaures s’installe au MEETT le temps du week-end

L’exposition Le monde des Dinosaures investit les locaux du MEETT à Toulouse. Elle présentera les géants du Mésozoïque du samedi 14 au dimanche 15 mais 2022.

Au total, 45 dinosaures géants des époques du Trias, du Jurassique et du Crétacé prennent place dans le parc des expositions. © Le monde des Dinosaures

Les dinosaures envahissent le parc des expositions de Beauzelle ! Tout au long du week-end, l’exposition Le monde des Dinosaures prend place au MEETT. L’occasion pour petits et grands d’en apprendre davantage sur ces créatures disparues il y a plusieurs millions d’années.

Le samedi 14 et le dimanche 15 mai, le public pourra découvrir l’exposition sur le thème des géants du Mésozoïque. Rendez-vous dans le Hall 2 du MEETT de 10h à 18h.

Le monde des Dinosaures du Trias jusqu’à la fin du Crétacé

Le monde des Dinosaures fait le tour de France pour montrer aux plus curieux ce monde qui n’existe plus que dans les livres. L’ère du Mésozoïque était une époque redoutable comme l’expliquent les organisateurs de l’exposition dans un communiqué de presse : « la Terre regorgeait de redoutables prédateurs et d’herbivores ». Au total, 45 dinosaures géants des époques du Trias, du Jurassique et du Crétacé prennent place dans le parc des expositions.

« C’est une exposition qui surprend par son réalisme, car 29 des spécimens sont animés et réagissent avec des mouvements et des sons au passage des visiteurs, ce qui la rend plus interactive offrant un moment de plaisir pour toute la famille », racontent les organisateurs de l’exposition. Les visiteurs s’aventurent au fur et à mesure de l’évolution des dinosaures. L’évolution va jusqu’à leur extinction due à un probable impact d’un gros astéroïde sur la Terre, il y a environ 65 millions d’années.

Des dinosaures “vivants”

Le public pourra découvrir de nombreux spécimens “vivants” tout au long de sa visite. Il pourra y voir notamment un Tyrannosaure de 5m de haut et de 13m de long. Le Spinosaure, le Pachyrhinosaure, l’Iguanodon ou encore le géant des airs, le Quetzalcoatlus, proposent ainsi un aperçu des conditions de vie, des formes et des tailles d’une espèce depuis longtemps disparue.

Des panneaux didactiques guideront les visiteurs. Il y en a un devant chaque dinosaure exposé et il renseigne sa taille, son époque, son régime alimentaire… « Les visiteurs sauront enfin que l’Apatosaure mesurant 14 m de long était un fan de feuillages alors que le Deinosuchus de 10 mètres de long et ancêtre du crocodile lui, était un vrai carnivore, tout comme le Baryonyx », racontent les organisateurs du monde des Dinosaures.

Le Spinosaure, le Pachyrhinosaure, l’Iguanodon ou encore le géant des airs, le Quetzalcoatlus, proposent ainsi un aperçu des conditions de vie, des formes et des tailles d’une espèce depuis longtemps disparue. © Le monde des Dinosaures

L’exposition réserve également un invité de taille : « La folie de l’homme n’a pas de limite, le Monde des Dinosaures vous présentera l’Indominus Rex. Cet hybride créé par mélanges de gènes de plusieurs espèces de dinosaures ».

Les tarifs de la visite sont de 10 euros et gratuit pour les enfants de moins de 3 ans. Pas de réservation, billetterie en vente uniquement sur place aux guichets de l’exposition. A noter que seuls les paiements par CB ou espèces sont acceptés (Pas de chèque bancaire, ni de chèque vacances). Plus d’informations au 06 73 55 05 58 ou sur la page Facebook du monde des Dinosaures.