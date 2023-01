Toulouse. Juste avant les retraites, les enseignants manifestent pour leurs salaires et conditions de travail

Deux jours avant la manifestation contre la réforme des retraites, les enseignants défileront pour défendre leurs emplois à Toulouse.

Photo d’illustration. Les enseignants feront une manifestation pour défendre leurs emplois à Toulouse. © I.Clio / wikimedia commons

Le corps enseignant est appelé à faire deux journées de grève durant la semaine prochaine. En effet, deux jours avant la mobilisation interprofessionnelle contre la réforme des retraites du jeudi 19 janvier, les enseignants feront une manifestation pour défendre leurs emplois à Toulouse.

Une manifestation des enseignants le 17 décembre à Toulouse

Elle se déroule à l’appel du syndicat SNES-FSU. Il s’est engagé « dans une journée d’action sur les salaires, la voie pro et les conditions de travail dans l’éducation fixée au 17 janvier. En effet, le ministère va convoquer mi-janvier une réunion avec toutes les organisations syndicales sur la question des salaires. Insuffisant, ne concernant pas tous les personnels, lié à un alourdissement des tâches pour les enseignant-es à travers un “pacte” dangereux pour les métiers et les statuts, ce projet de “revalorisation” est tout aussi inacceptable (que la réforme des retraites, ndlr) », indique un document partagé sur les réseaux sociaux par le syndicat.

Le syndicat ajoute que « la réforme de la voie professionnelle, la poursuite d’une politique éducative creusant les inégalités ou encore les suppressions de postes constituent une dégradation du service public d’éducation que nous devons combattre ».

Ce que demandent les enseignants

Avec la manifestation du 17 janvier, le SNES-GSU demande une augmentation des salaires sans contreparties pour toutes et tous, début, milieu et fin de carrière. Il souhaite aussi un rattrapage des pertes de pouvoir d’achat et un mécanisme pérenne d’indexation des salaires sur les prix.

Il demande également des moyens pour diminuer le nombre d’élèves dans les classes en collège comme en lycée. Parmi les revendications, il y a aussi des moyens fléchés au niveau national pour travailler en groupes à effectif réduit, en collège comme en lycée. Sans oublier le report des épreuves de spécialités en juin, l’abrogation de la réforme du bac et Parcoursup et la remise à plat de celle du lycée