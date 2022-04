Toulouse. Un rassemblement “contre les thèses d’extrême droite” ce dimanche

Une semaine après les résultats du premier tour de l’élection présidentielle, la coordination antifasciste Toulouse et alentours organise un rassemblement ce dimanche 17 avril 2022. Ils donnent rendez-vous à 14h au métro Jean Jaurès.

Le rendez-vous est donné au métro Jean Jaurès à Toulouse dès 14h. Image d’illustration. Crédit photo : BF/Le JT

“À Toulouse comme ailleurs, les idées d’extrême-droite n’ont pas leur place”, expliquent les organisateurs de la coordination antifasciste Toulouse et Alentours. Une semaine après le premier tour de l’élection présidentielle, ils appellent au rassemblement “contre les thèses d’extrême droite”. Pour rappel, les candidats qualifiés au second tour le 24 avril prochain sont le président sortant, Emmanuel Macron, et la candidate du Rassemblement National, Marine Le Pen.

Un combat que le groupe souhaite mener un peu partout

“À Toulouse comme ailleurs, combattons l’extrême-droite dans la rue, dans les discours et sur nos lieux de travail et d’étude”, voici leur combat. La coordination antifasciste Toulouse et Alentours fait remonter une “banalisation des idées de l’extrême droite au service de Marine Le Pen”. Pour elle, ces “idéologies d’extrême droite monopolisent la parole politique”. La coordination précise que “les gouvernements successifs ont appliqué en partie leur programme par opportunisme ou conviction”.

C’est en tout cas le constat que fait l’organisation dans l’annonce du rassemblement de ce dimanche 17 avril. La coordination antifasciste Toulouse et Alentours ajoute même : “le bilan du quinquennat Macron en est l’illustration parfaite”.

La coordination fasciste Toulouse et Alentours appelle à la “solidarité des luttes”

L’organisation toulousaine appelle alors à la “solidarité des luttes comme alternative”. Son objectif : “combattre les idées fascisantes”. Elle précise : « Défendons un autre projet de société en prenant part aux combats pour l’émancipation : progrès social, égalité des droits (quelque-soit l’origine, le genre, …), solidarité entre les peuples, réappropriation des communs… »

Le rendez-vous est donc donné dimanche 17 avril 2022 à 14h au métro Jean Jaurès à Toulouse.