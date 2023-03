Toulouse : que faire pour ce week-end du 17 au 19 mars ?

Le Journal Toulousain a sélectionné quelques idées de sorties variées pour occuper votre week-end du 17 au 19 mars à Toulouse. Vous pourrez notamment fêter les 10 ans du Gospel Touch Festival, voir la nouvelle exposition du plasticien Joachim Romain, faire de bonnes affaires lors d’une friperie éphémère ou prendre part aux “justes causes éco-logiques”.

Les 10 ans du Gospel Touch Festival ce week-end

Michel Jonasz sera en concert près de Toulouse ce week-end CC BY-SA 4.0 THIPLO

Les amateurs de musiques gospels et afroaméricaines ont rendez-vous au Phare de Tournefeuille ce week-end. C’est dans cette salle de concert qu’auront lieu les dix ans du Gospel Touch Festival. Pour cette édition anniversaire, les organisateurs ont convié trois groupes et artistes, à commencer par les trois garçons des Harlem Gospel Travelers. En provenance de New York, le trio vocal sera en compagnie de l’ensemble vocal One Heart Gospel, basé à Tournefeuille, pour mieux vous faire chanter et danser lors de leur concert ce vendredi soir.

Le lendemain, One Heart Gospel sera de retour sur scène. Le chœur accompagnera le chanteur Michel Jonasz lors d’un concert donné dans le cadre de la quatrième saison – rien que ça – de sa tournée piano-voix avec le pianiste Jean-Yves D’Angelo. Extraits de l’album “La Méouge, le Rhône, la Durance”, morceaux rarement joués et chansons incontournables vous seront donnés à écouter. Le dernier jour du festival, les organisateurs ont prévu un événement inédit : le concert Gospel pour 300 voix. Ce sera le plus grand rassemblement de chœurs gospel jamais organisé dans le grand Sud. De quoi vivre l’expérience gospel à 100%.

Infos pratiques : Gospel Touch Festival du vendredi 17 au dimanche 19 mars au Phare de Tournefeuille.

Tarifs : 22 euros pour la journée de vendredi ou de dimanche et 40 euros pour le samedi (préventes clôturées).

Gratuit pour les enfants de moins de cinq ans. Plus d’infos sur la page Facebook de l’événement.

Une exposition de Joachim Romain à Toulouse

La photographie se révèlera autour de plissages lors de cette exposition © 2023 Joachim Romain

Expositions, collaborations, éditions, prints… Pour célébrer ses 20 ans de carrière, le plasticien Joachim Romain a prévu de nombreux événements dans toute la France cette année. Avant d’aller présenter son travail à Paris, l’artiste fera une halte dans la Ville rose. Joachim Romain proposera effectivement une exposition à la chapelle des Cordeliers de Toulouse dès ce vendredi et jusqu’au début du mois d’avril. Celle-ci mixera plissage artisanal et numérique pour mieux dénoncer « les pulsions frénétiques et hypnotiques provoquées par l’achat en ligne. »

« La photographie s’y déploiera sous différentes formes, accompagnera un travail plus urbain ou encore se révèlera autour de plissages », indiquent les organisateurs. Pour cette nouvelle exposition, nommée “Une chapelle Plissée”, l’artiste s’est associé avec l’Atelier Plissés de France. Le plasticien et l’artisan plisseur ont ainsi travaillé durant plusieurs mois autour de la série photographique “Fast_Shop”, réalisée en 2009 par Joachim Romain, pour la créer. L’occasion donc de découvrir ou redécouvrir le travail de cet artiste d’une toute nouvelle manière.

Infos pratiques : “Une chapelle Plissée” du vendredi 17 mars au samedi 1er avril à la chapelle des Cordeliers de Toulouse.

Exposition ouverte du jeudi au samedi de 14h à 19h.

Une friperie éphémère dans la Ville rose ce week-end

Ce week-end du 17 au 19 mars à Toulouse, il est possible de faire du shopping dans une friperie éphémère (illustration). Crédit photo : Myles Tan (Flickr) / CC BY-NC-ND 2.0.

Quatre tonnes de vêtements vintage et de seconde main. Voilà ce qui vous attend ces samedi et dimanche à Toulouse. La jeune société lyonnaise Rethink Vintage installe effectivement sa friperie géante dans les locaux du Lab’Oïkos, en plein centre-ville, le temps d’un week-end. Les vêtements seront vendus au prix unique de 35 euros le kilo. Ce qui revient à 3,50 euros le t-shirt, une vingtaine d’euros pour un jean ou encore sept euros pour une chemise. Pour information, il n’y aura pas de minimum de poids, ni de différenciation selon la marque.

En plus de marques diverses, toutes les tailles et tous les styles seront proposés lors de cette friperie éphémère. Parmi les quatre tonnes de vêtements, plus de 100 catégories et 10 000 vêtements seront ainsi à chiner. Vous trouverez donc certainement votre bonheur lors de cette friperie éphémère. Sinon, il suffira de revenir plus tard dans le week-end. Les organisateurs feront en effet un réassort de nouvelles pièces en continu durant toute la vente. Les fans de vintage ne sauront assurément plus où donner de la tête ce week-end…

Infos pratiques : Friperie au kilo de Rethink Vintage les samedi 18 de 10h à 19h et dimanche 19 mars de 10h à 17h.

Billet gratuit donnant accès à la friperie le jour et à l’heure souhaité à réserver en ligne. Plus d’informations sur la page Facebook de Rethink Vintage.

Le week-end des justes causes éco-logiques

“Les Justes Causes Eco-Logiques” à Toulouse est ouvert à tous © France Nature Environnement Midi-Pyrénées

« Il s’agit d’un évènement festif, ludique et convivial, en même temps que sérieux, instructif, culturel et démocratique », annoncent les organisateurs. Dans le cadre de CliMars Attaque, France Nature Environnement Midi-Pyrénées a mis sur pied “Les Justes Causes Eco-Logiques” à Toulouse. L’objectif de cet événement ouvert à tous : « établir le panorama des projets écocides, inutiles, d’un autre temps ». Petits et grands pourront ainsi s’informer sur « les problématiques de béton et de projets routiers irresponsables », notamment.

Pour cela, France Nature Environnement Midi-Pyrénées a prévu de nombreuses animations et rencontres. Au programme : activités ludiques, atelier cuisine de rue, projections, débats participatifs, banquet solidaire ou encore grand défilé. Un village associatif et informatif se tiendra également tout au long du week-end autour des “Justes Causes Eco-Logiques”. Outre France Nature Environnement Midi-Pyrénées, une trentaine d’associations, de collectifs et d’ONG seront présents lors de l’événement pour partager leurs expériences, témoignages, idées et propositions.

Infos pratiques : “Les Justes Causes Eco-Logiques” à l’Utopia Borderouge de Toulouse du vendredi 17 au dimanche 18 mars.

Le détail du programme est à retrouver sur le site de France Nature Environnement Midi-Pyrénées.