À Toulouse, des “Plantes pour tous” à petit prix

Du 30 septembre au 2 octobre, l’entreprise “Plantes pour tous” organise une grande vente, rue de la Pomme à Toulouse, de plus de 150 végétaux.

“Plantes pour tous” organise régulièrement des évènements de vente dans les grandes villes de France et d’Europe. Crédit photo: ©Jeremie Morel.

« Rapprocher les gens de la nature en rendant les plantes accessibles à toutes et à tous : telle est la mission de Plantes Pour Tous ! », indique cette entreprise fondée en 2017 par deux paysagistes-urbanistes passionnés de plantes. Ce week-end du vendredi 30 septembre au dimanche 2 octobre, ils s’installent rue de la Pomme à Toulouse, pour une grande vente horticole.

En tout, ce sont plus de 150 variétés de végétaux qui sont proposés, avec des prix à partir de 2€ pour les petits, ou à partir de 15€ pour les grands. L’entreprise explique ses « prix honnêtes » par le fait que les plantes viennent directement des producteurs. « Notre volonté est de rapprocher les gens de la nature en rendant les plantes accessibles à toutes et à tous, tout en ayant à cœur de développer et soutenir des productions horticoles responsables nouvelles », précisent-ils.

Des plantes fraîches et éco-responsables à Toulouse

Parmi ses 150 variétés, réparties par catégories sur un circuit balisé, l’entreprise propose : des plantes pour les débutants, des increvables, des plantes d’ombre, des plantes graphiques, des plantes d’extérieur, des plantes compatibles avec les animaux, des plantes rares pour les collectionneurs… Toutes ces plantes ont été regroupées et envoyées directement à Toulouse le premier jour du week-end pour garder un maximum de fraîcheur, garantit l’entreprise.

Ces végétaux sont originaires « de productions horticoles européennes engagées, et labellisées, en majorité, MPS [label professionnel horticole] ou BIO », précise Plantes pour Tous. L’entreprise assure sélectionner des partenaires et des producteurs « attentifs à leur consommation en eau, énergie, fertilisants, traitements phytosanitaires et récupération des déchets produits ».

Infos pratiques : un système de billetterie permet de réserver son créneau gratuitement afin d’éviter la file d’attente sur ce site internet.