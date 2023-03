Toulouse : Où manger dans un restaurant étoilé à moins de 50 euros ?

Le Guide Michelin vient de publier sa nouvelle sélection de restaurants étoilés. Parmi ces prestigieux établissements, certains proposent des menus gastronomiques accessibles. Dans l’agglomération de Toulouse, cinq restaurants étoilés affichent un déjeuner à moins de 50 euros. Voici lesquels.

En Occitanie, quatre établissements ont décroché leur premier macaron, suite à la publication de la dernière édition du Guide Michelin. Au total, 48 restaurants peuvent ainsi afficher une ou plusieurs étoiles en Occitanie. Mais goûter à leurs plats d’exception n’est pas à la portée de toutes les bourses. Pourtant, certains d’entre eux ont tenu à conserver un menu accessible. Dans l’agglomération de Toulouse, cinq restaurants étoilés proposent ainsi un déjeuner gastronomique à moins de 50 euros.

Les Jardins de l’Opéra

Les Jardins de l’Opéra à Toulouse, le restaurant étoilé du chef Tournié ©Dominique Viet

Situé dans une cour intérieur de la place du Capitole, le restaurant Les Jardins de l’Opéra plonge le client dans une ambiance florentine. Installé sous une grande verrière, vous pourrez y déguster « la cuisine raffinée et pleine de caractère, gouteuse et créative » du chef Stéphane Tournié qui la définit ainsi lui-même. A l’image de cet œuf de poule mollet à la truffe, ou ce pressé de ris de veau et langoustine rôtie. Sur la carte de ce restaurant à qui le Guide Michelin a confirmé son étoile, figurent des menus de 78 à 118 euros.

Mais, uniquement au déjeuner, du mercredi au vendredi, vous pouvez également profiter d’un menu à 37 euros. Le chef vous propose l’entrée du moment, suivie d’un plat à base de viande ou de poisson, selon les arrivages et ses envies du jour. Le tout finalisé par une petite douceur maison. A ce prix-là, les vins ne sont évidemment pas compris.

Infos pratiques : Les Jardins de l’Opéra, 1 place du Capitole. Service du déjeuner, du mercredi au samedi, de 12h à 13h30.

Service du dîner, du mardi au samedi de 20h à 21h30. Réservations en ligne.

Ô Saveurs

« Chaque rythme, chaque jeu de textures, chaque contraste dans les saveurs sont réfléchis et construits. Les harmonies subliment le produit sans exagérations et proposent une cuisine goûteuse, raffinée et délestée. » C’est ainsi que le chef David Biasibetti, pâtissier de formation, qualifie sa cuisine. Et c’est celle que vous découvrirez dans son restaurant Ô Saveurs, situé à Rouffiac-Tolosan, à qui le Guide Michelin a accordé une étoile. De 58 à 105 euros, trois menus vous permettront de découvrir ses plats exceptionnels, dont un filet de canette, un lieu jaune, ou un caviar d’aubergine au curry noir.

Quant au “menu du marché”, il est accessible à partir de 34 euros (vins non compris). Servi seulement le midi en semaine (hors jours fériés), il est réalisé selon les produits et l’inspiration du moment. Une entrée, un plat, un dessert, et des mignardises vous seront proposés. Ce qu’il y aura réellement dans votre assiette vous sera dévoilé sur place car le menu change au gré des envies du chef.

Infos pratiques : Ô Saveurs, 8 place des Ormeaux à Rouffiac-Tolosan. Ouvert du mardi au vendredi midi et soir, et le samedi soir.

Réservations au 05.34.27.10.11.

En Pleine Nature

Sylvain Joffre vous accueille En Pleine nature ©Johanna Senpau

En vous rendant au restaurant En Pleine Nature, situé à Quint-Fonsegrives, vous découvrirez une cuisine simple et authentique. Sylvain Joffre, chef et propriétaire de l’établissement, est un amoureux de la nature, ce que vous saisirez immédiatement. Fleurs, plantes, bourgeons, aromates… agrémentent et inspirent ses plats confectionnés, le plus possible, avec des produits locaux. Des tourbillons de couleurs et de saveurs qui lui ont permis de décrocher une étoile au Guide Michelin.

« Voici un chef appliqué, sérieux, qui n’a pas la folie des grandeurs. Son objectif est simple : proposer une cuisine haut de gamme tout en contenant les tarifs ». Voilà ce que dit de lui le prestigieux “guide rouge”. Et pour cause, les menus sont accessibles à partir de 51 euros et n’excèdent pas 90 euros (vins non compris). Même, un menu à 38 euros figure sur les cartes. Celui-ci, servi uniquement au déjeuner, se compose d’une entrée, d’un plat et d’un dessert, élaborés selon les inspirations de Sylvain Joffre.

Infos pratiques : En Pleine Nature, 6 place de la Mairie à Quint-Fonsegrives. Ouvert du mardi au vendredi, midi et soir. Réservations en ligne.

L’Aparté

Une grande salle lumineuse, des murs en briques apparentes, un parquet noir et du mobilier contemporain… L’aménagement des lieux reflète à merveille la cuisine du chef Jérémy Morin : entre tradition et modernité. C’est ainsi qu’il sublime des mets traditionnels par des accords subtils et un dressage rigoureux et esthétique. Le guide Michelin, qui l’a récompensé d’une étoile encore cette année, conseille notamment sa cocotte de légumes à la truffe servie actuellement et son lièvre à la royale (en saison) qu’il maîtrise à la perfection.

Deux menus sont proposés, en plus de la carte, allant de 78 à 105 euros (hors vins). On y retrouve notamment une queue de gambas marinée au miso ou un suprême de volaille miéral contisée au Tamarin et Grué de cacao, accompagné de gnocchis et copeaux de potimarron, de Beaufort et truffe noire. Et du mardi au vendredi, pour le déjeuner, le chef vous propose également un menu à 38 euros (vin non compris). En ce moment, vous pourrez ainsi déguster un filet de merlan mariné au piment de Jamaïque avec son taboulé céleri, poireau, fine gelée d’herbes et crème fraîche. Ensuite, viendra une canette snackée, avec sa tapenade d’olives et anchois, accompagnée d’une patate douce confite et fumée dans un jus aux zestes d’orange. Et pour le dessert, Jérémy Morin vous servira un clafoutis et crémeux à la banane avec un sorbet à la clémentine et sa tuile aux épices.

Infos pratiques : L’Aparté, 21 rue de l’Europe à Montrabé. Ouvert du mardi au samedi pour le déjeuner et le dîner. Réservations au 05.34.26.43.44.

Le Cénacle

Le Cénacle ©Nicolas Pluquet

Installé au sein de l’hôtel de La Cour des Consuls à Toulouse, le restaurant étoilé Le Cénacle vous accueille tel des châtelains, dans un décor prestigieux, dont une cheminée monumentale et une reproduction d’une toile de Caravage. Assis dans de confortables fauteuils de velours, vous dégusterez les créations du chef Clément Convard, réputé pour sa cuisine raffinée et audacieuse. Dans les assiettes, des mets savoureux issus de producteurs locaux, dressés avec soin. Travaillés minutieusement, les plats sont aussi bons que beaux, aussi appétissants qu’agréables à observer. Un véritable art culinaire. Aux menus, compris entre 65 et 115 euros (hors vins), vous retrouverez notamment une Saint-Jacques rôtie au beurre de homard et sa purée de céleri, ou encore un carré de veau rôti accompagné de scorsonère confite au jus de veau et sa crème à l’eau de noix.

Pour le déjeuner, le chef propose également un menu à 39 euros comprenant une entrée, un plat et un dessert, qui change tous les mois. Actuellement, vous pouvez choisir entre une noix de jambon aux herbes accompagnée d’un croustillant de pomme de terre et sa sauce façon tartare, ou un gyoza de légumes et son ketchup de carottes, en entrée. Quant au plat, vous pouvez opter pour une truite accompagnée d’une tartelette de chou-fleur et amande, et son jus d’arêtes, ou pour une joue de bœuf confite et ses pâtes conchiglioni farcies. Pour finir par du fromage affiné par la Maison Séna, une comète de chocolat noisette accompagnée d’une crème légère à la noisette et d’un cœur de tonka, ou encore une poire pochée et sa sauce caramel. Comptez 15 euros supplémentaires pour accord mets et vins.

Infos pratiques : Le Cénacle, 46 rue des Couteliers à Toulouse. Ouvert du mardi au samedi. Réservations en ligne.

