À Toulouse, les orgues reprennent vie avec leur festival

Du 5 au 16 octobre, le festival “Toulouse les Orgues” s’invite, avec plus de 50 artistes, dans différents lieux emblématiques de la Ville rose.

Visuel : Toulouse les Orgues

Le saviez-vous ? La Ville rose compte près de trente orgues, dont douze sont classés aux Monuments historiques. Le festival international “Toulouse les Orgues” invite le public à redécouvrir cette richesse du patrimoine toulousain avec des concerts dans des lieux emblématiques de la ville. Pour sa 27e édition, qui se tient du 5 au 16 octobre 2022, il investira la Cathédrale St-Etienne, la Basilique St-Sernin, l’auditorium St-Pierre des Cuisines, Notre-Dame de la Daurade, et bien d’autres.

Organistes, instrumentistes, chanteurs… plus de cinquante artistes sont attendus sur les douze jours de l’évènement. En tout, le festival “Toulouse les Orgues” propose trente rendez-vous, avec des instruments de toutes les époques et des répertoires variés : baroque, sud-américaine, symphonique, orchestre, etc.

Les points d’orgue du festival

Voici une sélection de quelques temps forts du festival à venir :

Le récital de Nathan Laube, vendredi 14 octobre à 20h, à l’Église Notre-Dame la Dalbade

Nathan Laube, à l’orgue, interprètera des œuvres de César Franck et de Franz Liszt. « Considéré comme l’un des organistes majeurs de la nouvelle génération, Nathan Laube donne son premier récital à Toulouse les Orgues, indique le festival. Nathan Laube compose un programme en hommage aux plus grands compositeurs du XIXème siècle .»

La nuit de l’orgue scandinave, samedi 15 octobre à 20h, à la Basilique Saint-Sernin

Baptiste Genniaux et Vincent Dubus, deux organistes atypiques, réinterprètent des classiques de Bach, et de compositeurs scandinaves. « L’un compositeur et improvisateur, et l’autre également accordéoniste, ils emmènent le public dans un voyage de Bach à Tveitt, le Bartok norvégien, en passant par des œuvres d’aujourd’hui et des improvisations sur des fragments de

thèmes connus ».

Le concert de clôture : l’orgue orchestre, dimanche 16 octobre à 17h, à la Basilique Notre-Dame la Daurade

Daniel Oyarzabal à l’ orgue et Joan Castelló aux percussions seront chargés de clôturer ce festival dans la Basilique Notre-Dame la Daurade de Toulouse. « Le duo revisite quelques incontournables de Saint-Saëns, Moussorgski ou Holst. Un concert de clôture immanquable avec de grands classiques dont l’œuvre la plus connue et la plus jouée de tous les temps : le Boléro de Ravel », promettent les organisateurs. Les deux musiciens joueront également du Guridi, du Prokofiev ou encore du Rimski-Korsakov.

Tarifs : de 5 à 28€. Programme complet ici.