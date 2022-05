Toulouse. Week-end découverte à l’Opéra national du Capitole avec les journées “Tous à l’Opéra”

Samedi 7 et dimanche 8 mai 2022, l’Opéra national du Capitole participe à l’événement de découverte “Tous à l’Opéra”. De nombreux rendez-vous sont donnés tout au long du week-end.

Visites de la salle du Théâtre du Capitole, accès aux répétitions du Barbier de Séville, récital du Chœur du Capitole, avant-première de l’opéra itinérant Le Bus Figaro… Les rendez-vous de Tous à l’Opéra. © Patrice Nin

Au programme : une avant-première et une soirée solidaire à l’Ukraine. L’Opéra national du Capitole participe à “Tous à l’Opéra” ce samedi 7 et dimanche 8 mai 2022. L’établissement nouvellement labellisé “Opéra National en Région” propose de nombreux rendez-vous tout au long du week-end. Cet événement a été initiée par la Réunion des Opéras de France (ROF), dans le cadre des Journées européennes de l’opéra. C’est d’ailleurs Nathalie Stutzmann, chef d’orchestre et contralto française de renommée internationale qui est la marraine de cette 15e édition.

La programmation de l’Opéra national du Capitole

Cette manifestation a pour but de “démocratiser l’art lyrique en France”. A Toulouse, l’Opéra national du Capitole propose deux jours de programmation : visite de la salle, répétitions du Barbier de Séville, récital du Chœur du Capitole, avant-première de l’opéra itinérant Le Bus Figaro… Le week-end se terminera avec la venue du Kiev City Ballet, le dimanche 8 mai, à 18h à la Halle aux grains.

Des visites de la salle du Théâtre du Capitole auront lieu de 19h30 à 21h en ce samedi 7 mai. Entrée libre.

en ce samedi 7 mai. Entrée libre. Les répétitions du Barbier de Séville sont aussi au programme ce samedi avec des rendez-vous à 14h, 15h, 16h ou encore à 18h . Elles sont sur inscription sur le site du Théâtre du Capitole à partir de 10 ans.

. Elles sont sur inscription sur le site du Théâtre du Capitole à partir de 10 ans. Rendez-vous dès 18h également au Jardin Raymond VI pour l’avant-première de l’opéra itinérant “Le Bus Figaro” . Entrée libre.

. Entrée libre. Fin du week-end avec une soirée solidaire avec le Kiev City Ballet. Le concert commence dès 18h à la Halle aux grains. Tarifs : 15 euros.

Ivan Kozlov dirigera le Ballet et proposera un spectacle en deux parties : une classe de 45 minutes puis des extraits de ballets. Leur répertoire présenté : Le Lac des cygnes, Don Quichotte, Paquita, Le Corsaire, ainsi que des pièces plus spécifiquement ukrainiennes. A noter que l’Opéra national du Capitole reversera les bénéfices de la soirée à Médecins du Monde qui est sur le terrain auprès des victimes de la guerre en Ukraine.

Inscriptions et réservations au 05 61 63 13 13 ou sur le site du Théâtre du Capitole.