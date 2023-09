Toulouse : l’ombrière de la rue Alsace-Lorraine démontée

Après trois mois d’expérimentation, l’ombrière, installée tout au long de l’été sur la rue Alsace-Lorraine à Toulouse, vient d’être démontée. Celle-ci servait à rafraîchir les passants.

La Mairie avait placé l’ombrière rue Alsace-Lorraine en juin en ayant pour objectif de « recréer des espaces de fraîcheur ». © SeSa – JT

Les Toulousains ont pu observer ses rubans tourbillonnaient au gré du vent tout au long de l’été. L’ombrière, installée sur la rue Alsace-Lorraine à Toulouse, vient d’être démontée. La Mairie l’avait placée là en juin. Elle avait pour objectif de « recréer des espaces de fraîcheur » pour les Toulousains. Et après les fortes chaleurs de ces derniers mois, l’heure est au bilan. L’ombrière, a-t-elle été utile ?

Un premier bilan pour l’ombrière installée rue Alsace-Lorraine à Toulouse

Ainsi, la Mairie de Toulouse a procédé au démontage de l’ombrière dans la nuit du lundi 11 au mardi 12 septembre. Et après trois mois d’expérimentation, la Ville fait le point et pour elle, les objectifs ont été atteints. La Municipalité explique : « L’ombrière a apporté ombre et fraîcheur durant les vagues de chaleur estivales. Des mesures réalisées en août ont par exemple montré un abaissement de 4°C de la température ressentie. »

Pour rappel, plusieurs dispositifs de rafraîchissement ont été installés dans les rues de Toulouse cet été, à l’instar des voiles d’ombrage du pont Saint-Pierre, ou de l’ombrière mise en place au niveau de la place du Capitole. Cette dernière n’est apparue qu’au mois de juillet. Elle sera donc décrochée ultérieurement. La Ville de Toulouse ajoute que l’ensemble des dispositifs expérimentés cet été feront l’objet d’un bilan complet à l’issue de la consultation Toulouse + fraîche ensemble. En attendant, la Mairie va procéder à la vérification des systèmes d’amarrage implantés sur les façades de la rue. Elle pourra ensuite y accrocher les décorations des fêtes de fin d’année.