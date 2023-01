Foot, faune et flore : voici les projets menés entre Gramont et Soupetard à Toulouse

Dans le cadre de la consultation citoyenne “Mes idées pour mon quartier”, 83 projets vont être menés à Toulouse au cours des deux prochaines années, dont quatre dans le secteur Est, comprenant Jolimont, Soupetard, la Roseraie, la Gloire, Gramont et Amouroux. Construction d’un petit terrain de football, création d’abris pour la faune, installation de toilettes publiques, équipement du parc des Argoulets… Voici tous les détails.

Les habitants sont les plus à même d’imaginer quels aménagements permettraient d’améliorer la vie dans leurs quartiers. Une raison pour laquelle la Mairie de Toulouse a lancé, au mois de juin dernier, l’opération “Mes idées pour mon quartier“. Une consultation citoyenne durant laquelle les Toulousains étaient invités à formuler des propositions pour rendre plus agréable leur cadre de vie.

Parmi les 1 600 projets exposés, 83 ont finalement été retenus, après des études de faisabilité et un vote de la population. Quatre se situent dans le secteur Est de la Ville rose, comprenant les quartiers Jolimont, Soupetard, la Roseraie, la Gloire, Gramont et Amouroux. Voici lesquels.

Construction d’un petit terrain de football dans le quartier Soupetard, à Toulouse

La première proposition, portée par un habitant du quartier Soupetard à Toulouse, a récolté plus de 200 votes favorables. Elle consiste en la création d’un “five”. Autrement dit, d’un terrain de football de la taille d’un city stade, équipé d’une pelouse synthétique et entouré de rambardes de sécurité. « Ce projet a pour but d’améliorer l’image du quartier Soupetard, et de lui redonner vie, en créant des opportunités d’épanouissement pour les habitants et surtout pour les jeunes », expose-t-il, ayant lui-même grandi dans le secteur. L’objectif est également de créer du lien social en ressemblant plusieurs générations autour de la pratique du “five outdoor”, une discipline footballistique très réglementée.

« Le projet est très intéressant pour répondre au besoin exprimé de longue date par les jeunes du quartier », répondent les élus de la mairie, en émettant toutefois quelques réserves sur l’emplacement de ce dernier. Ainsi, il ne sera pas implanté à proximité de l’école Soupetard, mais en contrebas du boulevard Jacques Chirac.

Mieux aménager le parc des Argoulets

La deuxième proposition concerne l’aménagement du parc des Argoulets. Elle a récolté 134 voix. La zone verte « manque de végétation » et « n’est pas assez exploitée », selon le porteur du projet. Il suggère de la rendre plus agréable avec davantage de plantations. Ceci, afin d’« améliorer la qualité de l’air en raison de sa proximité avec la rocade ». De même, cet habitant soumet l’idée d’y installer des équipements sportifs, comme des tables de ping-pong, et de loisirs, comme des tables de pique-nique, ou encore de rénover l’aire de jeux pour enfants.

Ce dernier point est refusé par la Mairie, qui estime que l’aire de jeux « est en bon état ». À contrario, des tables de ping-pong pourront être installées et des arbres seront plantés. « À noter également qu’il est prévu de créer un skatepark et un pumptrack début 2023 », rappellent-ils. La troisième proposition, qui a récolté 125 voix, est d‘équiper le parc des Argoulets de toilettes publiques. Ce à quoi la Mairie répond favorablement, en suggérant l’implantation de toilettes sèches sur le site. La demande a également été formulée du côté de La Plaine, mais la collectivité n’a visiblement pas donné suite à cette proposition.

Des abris pour les oiseaux

Enfin, la quatrième et dernière proposition concerne l’ensemble des secteurs de Jolimont, Soupetard, la Roseraie, la Gloire, Gramont et Amouroux. Le porteur du projet soumet l’idée de créer des abris pour les chauves-souris, les oiseaux et les insectes dans les quartiers. L’objectif étant de « recréer une chaîne alimentaire urbaine qui aura pour avantage, entre autres, de diminuer la présence des moustiques », indique-t-il.

De son côté, la Mairie propose l’installation d’un hôtel à insectes et de 12 nichoirs à oiseaux sur le site des Argoulets, ainsi qu’au jardin du Bout du Monde dans le quartier Amouroux. « Concernant les nichoirs à chauves-souris, l’analyse technique de la direction compétente relève que leur installation n’apporte pas de solution à la problématique des moustiques tigres qui ont une activité diurne alors que les chauves-souris ont une activité nocturne. Il est donc proposé d’installer des pièges pondoirs en remplacement », terminent les élus.