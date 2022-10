[Tribune] Toulouse : Un collectif s’oppose à l’installation d’un centre parental dans l’ancien Ehpad des Tourelles

Suite à l’expulsion d’une centaine de mineurs isolés, la Mairie de Toulouse a récupéré les bâtiments de l’ancien Ehpad des Tourelles, situés dans le quartier de Lardenne, at souhaite y installer un centre parental. Une décision à laquelle s’oppose le Collectif contre les nuisances aériennes de l’agglomération toulousaine (CCNAAT), dénonçant « la légalité contestable » de ce projet. La présidente et le vice-président de l’association s’expliquent…

Le site des Tourelles (ancienne Ehpad) du CCAS à Toulouse ©Capture écran – Street View



Nous avons découvert le projet de transformation du bâtiment des Tourelles (qui a tant fait parler de lui lors de l’évacuation des jeunes migrants) en centre d’accueil parental mère-enfants à l’occasion d’une commission consultative d’aide aux riverains. Le collectif d’associations de riverains que nous représentons est opposé à l’installation du centre parental Sainte-Lucie sur l’ancien site de l’Ehpad des Tourelles (61, allée des Vitarelles).

Le site prévu, et abandonné par l’Ehpad depuis plusieurs années, se trouve sous le couloir aérien (Zones B et C du Plan d’Exposition au bruit) et à proximité immédiate de la rocade toulousaine. Si le déplacement du centre maternel d’un secteur calme du quartier toulousain de Saint-Cyprien peut paraitre une option économique intéressante de « valorisation du patrimoine », cette opération est légalement contestable et moralement incompréhensible.

L’installation d’un centre parental dans l’ancien Ehpad des Tourelles est également contestable…

Le Plan d’Exposition au bruit (PEB) annexé au PLU interdit la densification urbaine et l’installation de collectifs accueillant des populations fragiles (hôpitaux, écoles, …) dans les zones A, B et C. Le déménagement de l’Ehpad était une bonne nouvelle pour les personnes âgées qu’il accueille mais cela devrait être l’occasion de ne plus loger de personnes sur ce site, en particulier des personnes sensibles tels que des enfants en bas âge comme le prévoit l’installation du centre maternel Sainte-Lucie. Enfermer des enfants dans des espaces intérieurs clos et insonorisés relève de l’utopie et les exposer aux pollutions chimiques et sonores en phase d’apprentissage et de développement nous apparait simplement irresponsable. Nous rappelons qu’outre la proximité immédiate de la rocade c’est l’endroit le plus bruyant du quartier de Lardenne, du fait du trafic aérien où il est impossible de construire des logements qui exposeraient de nouvelles populations.

… et moralement incompréhensible

L’étude épidémiologique DEBATS (2020) a montré l’impact du bruit aérien sur la santé et les publications scientifiques sont unanimes sur les retards à l’apprentissage que provoque l’exposition au bruit, il est donc impossible d’exposer des familles déjà en difficulté et des enfants en bas âge, à un risque certain.

Nous espérons que la décision d’installation du centre maternel Sainte-Lucie sur ce lieu est avant tout liée à une méconnaissance des risques sanitaires (en particulier ceux liés au

bruit). Nous en appelons donc la Mairie de Toulouse à une hauteur de vue et au sens des responsabilités pour réviser ce projet dans les plus brefs délais et trouver une solution alternative. Nous demandons également à la Municipalité de sensibiliser toutes ses équipes sur les risques liés au bruit, en particulier aérien, dans « la capitale aéronautique européenne » et sur la réglementation associée.

Chantal Beer-Demander, présidente du Collectif contre les nuisances aériennes de l’agglomération toulousaine (CCNAAT)

et Jérôme Favrel, son vice-président