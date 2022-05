Toulouse. Le Marché des 4 saisons s’installe au quartier des Mazades

Ce dimanche 22 mai 2022, c’est la première édition du marché des 4 saisons. Ce nouveau rendez-vous est proposé du côté de la zone commerciale des Mazades de 9h à 13h30.

Le Marché des 4 saisons regroupe au total, dix producteurs de la région. La plupart sont des producteurs en agriculture biologique. (Image d’illustration © Gala Jacquin)

Une nouveauté du côté des marchés des producteurs. Ce dimanche 22 mai, le Marché des 4 saisons s’installe pour sa première édition dans le quartier des Mazades à Toulouse. Le CPIE Terres Toulousaines présente ce nouveau rassemblement au niveau de la zone commerciale des Mazades. De 9h à 13h30, dix producteurs de la région proposeront leurs produits.

Dix producteurs de la région exposés au Marché des 4 saisons

Imaginé par le CPIE Terres Toulousaines, le marché regroupe au total, dix producteurs de la région. La plupart sont des producteurs en agriculture biologique et ils viendront présenter leurs produits dans le quartier des Mazades. L’association toulousaine explique dans un communiqué de presse : « Vous y trouverez les étals de producteurs de légumes de saison, viande bovine, fromage de brebis et de chèvre, miel, céréales et légumineuses, bières artisanales, confitures… »

Le Marché des 4 saisons propose également des ateliers de sensibilisation. C’est le CPIE qui s’en charge. L’association propose un stand ludique avec des jeux interactifs sur les thèmes de l’alimentation et de l’environnement. A noter que l’événement revient quatre fois par an et avec lui des produits de saison et en circuit court.