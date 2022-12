Toulouse : un marché de créateurs au centre-ville avant Noël

Un marché de créateurs va s’installer à Toulouse ce vendredi 23 décembre, soit la veille du réveillon de Noël. L’occasion de trouver les tous derniers cadeaux à mettre sous le sapin.

Ce marché de créateurs à Toulouse proposera des centaines d’idées cadeaux la veille du réveillon de Noël Illustration CC Juncala

Vous n’avez pas encore trouvé tous les cadeaux à mettre sous le sapin cette année ? Pas de panique, il vous reste encore quelques jours. Peut-être trouverez-vous votre bonheur dans un marché de créateurs et créatrices ? Il y en a justement un qui va s’installer à Toulouse ce vendredi 23 décembre. Il se trouvera précisément rue du Taur, entre le Capitole et Saint-Sernin.

Ce n’est pas une première puisque les exposants de ce marché de créateurs avaient déjà placé leurs stands dans la rue du Taur les 1er, 9 et 15 décembre derniers. Mais leur retour ce vendredi va sans doute sauver plus d’un retardataire. Comme lors des éditions précédentes, les exposants proposeront effectivement « des centaines d’idées de cadeaux créatifs, artisanaux et artistiques ».

Que proposeront les exposants lors de ce marché de créateurs ?

Ce marché sera donc l’occasion parfaite de faire vos derniers achats de Noël juste avant de partir rejoindre vos proches pour le réveillon. Vous pourrez notamment y retrouver des accessoires, des articles de maison, des bijoux, des céramiques, des cosmétiques, de la décoration, des illustrations, des luminaires, des photos, du bien-être, du textile ou encore des vitraux.

Il y a aura donc du choix lors de ce marché de créateurs et créatrices proposé par “Les Créas Taur”. Pour information, les exposants vous proposeront leurs « créations originales, locales, uniques, jolies, poétiques ou drôles » ce vendredi après-midi de 14h à 21h. Cerise sur le gâteau, une animation musicale est prévue entre 18h30 et 19h30. De quoi faire ses cadeaux en musique.