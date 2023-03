Toulouse. La Mairie organise un mois de l’égalité femmes-hommes

À l’occasion de la Journée internationale pour les droits des femmes, la Mairie de Toulouse et la Métropole organisent en mars le mois de l’égalité femmes-hommes. Plus de 40 rendez-vous sont programmés dans la Ville rose.

La Journée internationale pour les droits des femmes est le 8 mars. Crédit image : Mutxamel (Wikimedia Commons) / CC 0.

Le 8 mars, c’est la Journée internationale pour les droits des femmes. Alors, tout au long du mois de mars, la Mairie de Toulouse et Toulouse Métropole ont décidé d’organiser le mois de l’égalité femmes-hommes. Ce projet permet de « rendre visible leur engagement pérenne pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes », expliquent les institutions de la Ville rose.

Au total, ce sont plus de 40 rendez-vous qui sont programmés, avec un accès libre pour l’ensemble des citoyennes et citoyens. L’un des événements majeurs de ce mois de l’égalité femmes-hommes est l’exposition photographique “Femmes inspirantes, femmes remarquables”, présentée à travers la Métropole, et avec une quarantaine lieux d’exposition déjà investis rien qu’à Toulouse. Une exposition qui vise selon la Mairie « à encourager les femmes à oser, à expérimenter, à créer et à ouvrir le champ des possibles », et à « soutenir la place et la légitimité des femmes dans les espaces publics et l’égal accès des femmes et des hommes à ces espaces ».

Une programmation promotrice d’égalité et de liberté pendant tout le mois de mars à Toulouse

La programmation de ce mois de mars 2023 comprend également de nombreux autres événements culturels et sportifs, co-construits par les communes, les associations et les partenaires de quartier « pour encourager l’égalité réelle entre les femmes et les hommes ».

Parmi les temps forts du mois de l’égalité femmes-hommes à Toulouse, on trouve par exemple une exposition intitulée “Étrangeté féminine” de Laurence Buaillon. Ce lundi 6 mars, à 18h30, il y aura aussi une conférence-débat sur le thème des violences faites aux femmes, avec le témoignage de femmes ayant subi des violences et photographiées dans l’exposition “Des maux à l’image” (visible du lundi 6 au samedi 18 mars au Centre culturel de quartier la Brique Rouge). Deux tables rondes réuniront les professionnels prenant en charge et accompagnant les victimes, tels que la médecine légale, la gendarmerie, les avocats, les centres d’hébergement et les associations.