Toulouse : la ligne A du métro à l’arrêt pour une durée indéterminée

La ligne A du métro à Toulouse est à l’arrêt ce jeudi 12 janvier au matin. Son heure de remise en service n’est pas connue.

La ligne A du métro à Toulouse est arrêtée en totalité © Alix Drouillat

Avis aux usagers des transports en commun. La ligne A du métro à Toulouse ne fonctionne pas ce jeudi 12 janvier au matin. Aucun arrêt n’est desservie. Le métro est effectivement « interrompu dans sa totalité », précise Tisséo sur son site internet. En cause : « un défaut d’alimentation électrique à la station Arènes ».

L’heure de reprise de la ligne A du métro n’est pas encore connue. Comme l’indique le réseau de transports en commun toulousain, cette dernière est en effet à l’arrêt pour « une durée indéterminée ». Tisséo ajoute : « Des essais sur la ligne A sont actuellement en cours, pour permettre de rétablir la ligne dans les plus brefs délais ».

Les alternatives à la ligne A du métro

En attendant la reprise de la ligne A, Tisséo conseille aux usagers de se rendre « à l’arrêt Réseau Relais le plus proche ». Ils peuvent consulter en ligne le guide Réseau Relais ligne A pour connaitre le détail des solutions proposées.

Il est par exemple possible de prendre la ligne 14 pour voyager entre Basso Cambo et Marengo SNCF, la ligne A’ entre Marengo SNCF et Balma-Gramont et enfin, la ligne 13. Celle-ci dessert les stations Bagatelle, Mermoz, Fontaine Lestang et St Cyprien – République.

La ligne B fonctionne normalement

De son côté, la ligne B du métro à Toulouse circule toujours. Elle « fonctionne normalement », assure Tisséo. Tous les arrêts sont donc desservis ce jeudi matin.