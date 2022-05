Toulouse. “Les Folies ordinaires” au Théâtre de la Violette ce samedi 

En ce samedi 7 mai 2022, le Théâtre de la Violette propose un spectacle sur la tolérance et le respect. Dès 20h45, Frédéric David s’installera sur la scène du théâtre toulousain.

« Un spectacle comme une épopée délirante et impertinente sur la rencontre, la tolérance et le respect », explique le résumé de l’œuvre. Ce samedi 7 mai au soir, “Les Folies ordinaires” prend place au sein du Théâtre de la Violette à Toulouse. La pièce met en scène son auteur, Frédéric David, et Yann Lefer.

Un spectacle sur le respect et la tolérance au Théâtre de la Violette

Dès 20h45, la compagnie Monde à Part transportera le public dans cette œuvre écrite par Frédéric David. Mise en scène par Rémy Boiron, la pièce s’appuie sur une recette décrite ainsi : « Humour, musique, poésie, émotions sont les ingrédients de ce spectacle ». Le résumé de l’œuvre est le suivant :

« Telle une véritable performance verbale, corporelle et gestuelle, suspendue et tonique, le spectacle de Frédéric David et Yann Lefer se place là, entre le théâtre, le récit de vie et le conte merveilleux et contemporain… L'(e) auteur/acteur/conteur nous emmène dans un récit de vie, un dédale de portraits aussi réalistes qu’imaginaires. Il nous embarque dans ses images, fait exploser le « verbe » et nous fait partir très loin, très haut et paradoxalement si près… Sans doute au cœur de nous-mêmes ! ».

Le spectacle s’adresse à un public âgé de 9 ans et plus. L’entrée est à 13 euros pour le tarif plein et 11 euros pour le tarif réduit. Plus d’informations sur le site de réservation.