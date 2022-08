Toulouse : le grand bassin de la piscine Nakache a rouvert

Le grand bassin de la piscine Nakache à Toulouse a rouvert ce mercredi 10 août 2022. Il avait fermé pour des raisons techniques en début de semaine.

Sa réouverture tombe à point nommé en ces temps de fortes chaleurs. Le grand bassin de la piscine Nakache, sur l’île du Ramier à Toulouse, est de nouveau accessible aux nageurs depuis ce mercredi 10 août 2022. Il avait été fermé à la baignade lundi dernier.

En cause : « un problème technique ». Une défaillance électrique avait effectivement fait disjoncter le système de filtration de la piscine. Le niveau de chlore était ainsi devenu « insuffisant ». Il était de 0,6 mg/L alors qu’il doit être compris entre 2 et 5 mg/L.

Pourquoi la piscine Nakache à Toulouse avait fermé ?

Ces problèmes de filtration et de chlore, associés aux températures élevées et au rayonnement du soleil, avaient « entraîné l’apparition d’algues ». L’eau était alors devenue trouble et rendait difficile le travail des maîtres-nageurs.

Lundi en fin d’après-midi, le disjoncteur du système de filtration avait été changé et un traitement au chlore réalisé. Mais le grand bassin n’avait pas pu rouvrir hier. En effet, le renouvellement de l’eau n’avait « pas pu s’opérer correctement » à cause d’un dysfonctionnement de la sonde de niveau d’eau.

Les analyses de l’eau de la piscine sont « bonnes »

Mais tous les problèmes sont désormais réglés. Les services de la piscine municipale ont effectivement remis en route le système et procédé à un cycle complet de filtration de 10h. Ce matin, les analyses de l’eau étaient « bonnes », indique la mairie.

Le grand bassin, de 150 mètres de long pour 48 mètres de large, a ainsi pu rouvrir. Pour rappel, il avait déjà dû fermer le 20 juillet dernier pour des raisons techniques. La fréquentation importante avait en effet requis de l’entretien supplémentaire non-programmé.