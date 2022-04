Toulouse. Un jeu pour encourager la réduction de l’empreinte carbone

Le Codev de Toulouse lance l’édition locale de 2tonnes, un jeu pour sensibiliser à la réduction de l’empreinte carbone. La présentation a lieu mardi 19 avril.

Le serious game 2tonne édition Toulouse se joue par équipe d’une dizaine de personnes. Crédit photo : C. Nitard (photo transmise par le Codev)

Après une présentation aux élus de Toulouse métropole le 24 mars, le Conseil de développement (Codev) présente au grand public l’édition locale de 2tonnes, un jeu pour encourager la réduction de l’empreinte carbone, le mardi 19 avril au Grand Hôtel d’Orléans

« 2tonnes est un atelier ludique, pédagogique et immersif qui permet de sensibiliser sur les actions de réduction de l’empreinte carbone et d’identifier leurs impacts en temps réel. Le Codev a développé une version locale de ce serious game qui intègre des paramètres propres à l’agglomération toulousaine », explique le conseil dans un communiqué.

2tonnes édition Toulouse, un jeu en temps réel

Une partie dure environ 2h30 et se joue par équipe d’une dizaine de personnes autour d’une table. Au départ, chaque participant fait une estimation de son empreinte carbone. Durant la partie, les joueurs pourront appliquer des actions personnelles ou collectives, avec des cartes, pour réduire leur empreinte.

Ces actions, peuvent être un changement de mode transport, une modification des habitudes alimentaire, ou même la mise en place d’une nouvelle politique de transports publics, dans le cas d’une action collective. Un ordinateur calcule en temps réel l’impact de chaque décision sur l’empreinte carbone.

Objectif du Codev : un millier de joueurs d’ici à l’automne

Ce jeu permet de voir si les conséquences des actions sont importantes ou limitées. L’idée est de montrer que la transition écologique est possible et que ce n’est pas un monde de contraintes.

Le Codev espère amener un millier de personnes à prendre part à l’édition toulousaine de ce serious game d’ici à l’automne. Pour cela, des animateurs seront formés et le jeu sera proposé dans des universités, des associations, des entreprises ou des administrations.

Informations pratiques : 2tonnes édition Toulouse, inscription sur la liste d’attente pour participer au jeu.