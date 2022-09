Toulouse. L’incinérateur du Mirail à un tournant de son histoire

Une concertation publique est organisée pendant deux mois pour décider de l’avenir de l’incinérateur du Mirail à Toulouse.

Photo d'illustration. ©Antoine Taveneaux

La question est posée : Que faire de l’incinérateur du Mirail à Toulouse ? Une concertation préalable sur l’avenir de l’Usine de valorisation énergétique (UVE) de Toulouse-Mirail, où se trouve l’incinérateur, est organisée, du 20 septembre au 27 novembre 2022. Cinq réunions publiques, quatre ateliers de concertation et onze débats mobiles

Trois propositions pour l’incinérateur du Mirail

Le projet du Syndicat mixte Decoset, qui gère la structure, consiste à faire évoluer l’incinérateur de déchets de Toulouse-Mirail, construit en 1968 et situé dans le quartier Lafourguette/Mirail, à proximité du quartier Saint-Simon. Trois solutions seront proposées au public : la rénovation de la structure, sa reconstruction ou son maintien en l’état.

L’UVE de Toulouse-Mirail traite chaque année près de 285 000 tonnes de déchets et produit 200 à 250 Gigawattheures/an (GWh/an) de chaleur. Cette production de chaleur correspond au chauffage d’environ 40 000 logements. La production d’électricité de l’usine de 45 GWh/an correspond, quant à elle, à la moitié de la consommation électrique d’une commune comme Balma.

« Une concertation la plus large possible », Vincent Terrail-Novès

« Cette concertation préalable offrira au public l’occasion de s’informer, d’échanger et d’exprimer son avis sur le projet. Au cours de la concertation préalable, il sera également amené à s’exprimer sur les grands enjeux de la gestion des déchets à horizon 2050 sur le territoire », indique le Decoset.

« L’objectif pour nous est de faire une concertation la plus large possible, pour que la décision que nous prendrons soit à la fois claire et respectée. Plus il y a de débats et de concertation, avec l’écoute des positions de chacun, plus la décision des élus est acceptable et acceptée », explique dans un communiqué Vincent Terrail-Novès, le président du syndicat mixte Decoset, par ailleurs maire de Balma.