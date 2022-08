Toulouse. Il est possible d’investir dans la carrière du boxeur Sofiane Oumiha

Le boxeur de Toulouse Sofiane Oumiha donne la possibilité aux utilisateurs de la plateforme Royaltiz d’investir dans sa carrière. Il est valorisé à hauteur de 1,2 million d’euros sur le site.

Le toulousain Sofiane Oumiha, médaille d'argent aux Jeux olympiques de Rio en 2016. CC BY-SA 2.0 – aibaboxing

« Investis dans ma carrière comme tu le fais dans une société », lance, tout sourire, le boxeur de Toulouse Sofiane Oumiha sur une photo postée sur ses réseaux sociaux mardi 9 août. « Pour la première fois, je vais permettre à ma communauté d’investir sur ma carrière. »

En effet, le boxeur de 27 ans propose aux utilisateurs du site web Royaltiz d’investir sur lui en achetant des tokens, autrement-dit des actifs numériques comparables à des actions. Le site se présente comme « la première plateforme te permettant d’investir sur tes célébrités préférées ou des stars de demain afin d’obtenir une partie de leurs revenus futurs ».

Sofiane Oumiha valorisé 1,2 million d’euros

Lors du lancement de Sofiane Oumiha sur la plateforme Royaltiz, le sportif était valorisé à hauteur de 600 000 euros. Vingt-quatre heures plus tard, sa valeur a doublé pour atteindre 1,2 million d’euros. La valeur d’un token est passée de deux euros à 3,90 euros. « L’évolution du prix est basée sur l’offre et la demande entre les utilisateurs », selon le site. Les investisseurs peuvent s’attendre à recevoir des royalties annuelles entre 0,05 et 0,39 euro pour chaque token détenu.

Avec la progression de sa valorisation, Sofiane Oumiha fait partie des “Tendances” de la plateforme Royaltiz dans la matinée de ce mercredi 10 août. Il est affiché aux côtés d’autres sportifs comme le combattant Français UFC Benoît Saint-Denis, ou encore le défenseur Brésilien du club de Valence Gabriel Paulista.

Pour rappel, Sofiane Oumiha évolue dans la catégorie des poids légers en boxe. Il est vice-champion olympique aux jeux de Rio de 2016 et champion du monde des poids légers à Hambourg en 2017 et à Belgrade en 2021.