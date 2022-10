Toulouse Fashion Week: “Mythes et Légendes”

Toulouse aussi a sa Fashion Week, et elle se tient ce week-end des 15 et 16 octobre 2022. Cette 6e édition intitulée “Mythes et Légendes” a lieu au MIN, dans le nord de la ville.

Les “Angel Secrets” vont présenter une quinzaine de créations d’armatures dans un univers « féérique et légendaire ». Visuel : Toulouse Fashion Week.

Le plus grand défilé de mode masculine de la Ville rose va avoir lieu ce week-end. Ce sera pendant la Toulouse Fashion Week, qui se tient ces samedi 15 et dimanche 16 octobre 2022. Rendez-vous au MIN, dans le nord, pour assister à l’évènement dans un espace de 1000m².

Il est organisé par l’Institut des Arts et de la Mode, une association à but non lucratif qui promeut et finance des jeunes stylistes, artistes ou couturiers. Pour cette 6e édition, le thème est “Mythes et Légendes”.

Encore jeune, ce rendez-vous a déjà dépassé les frontières occitanes. « Les Fashion Week de Milan, de Pologne, de Guyane et de Londres nous ont approchés et se sont associées à Toulouse pour soutenir son avènement dans le cercle très fermé du monde de la mode et des défilés », indiquent les organisateurs.

Une centaine de mannequins défileront lors de la Toulouse Fashion Week

Ce week-end consacré à la mode verra passer une vingtaine de stylistes, français et étrangers, une centaine de mannequins, et plus de 300 bénévoles. Au programme : prestations musicales, danse, body-painting, exposition, spectacles avec du feu… et bien sûr, défilés.

Un grand défilé masculin, avec une trentaine de mannequins dans une même collection, mais aussi un défilé de Miss. Elles seront 35 sur scène, venues des Midi-Pyrénées et d’Aquitaine. Des “Angels Secrets” présenteront également plus de 15 créations d’armatures qui s’inscrivent dans le thème de l’évènement.

Infos pratiques : Toulouse Fashion Week, au MIN, 146 avenue des Etats-Unis. Samedi 15 octobre à partir de 19h, dimanche 16 octobre à 14h. Tarif : de 19 à 49 en fonction des options. Lien de la billetterie.