Miss Midi-Pyrénées. Seize candidates pour une couronne

L’élection de Miss Midi-Pyrénées se déroule samedi 3 septembre au château de la Garrigue, à Villemur-sur-Tarn en Haute-Garonne. Seize candidates espèrent succéder à Hannah Friconnet et participer à l’élection de Miss France en fin d’année.

Seize candidates participent à l’élection Miss Midi-Pyrénées. Crédit photo : Coralie Claverie – Comité Miss Midi-Pyrénées

C’est le grand jour. L’élection de Miss Midi-Pyrénées se déroule samedi 3 septembre à 21 heures au château de la Garrigue, à Villemur-sur-Tarn en Haute-Garonne. Seize candidates, sélectionnées durant les élections départementales, vont tenter de décrocher la couronne pour succéder à Hannah Friconnet et participer à l’élection de Miss France en décembre à Châteauroux.

La soirée est organisée en présence de Diane Leyre, Miss France 2022 en titre. Elle a lieu dans un décor sur le thème du cabaret avec la participation de Cyprien Zeni, finaliste de “The Voice” en 2021.

1. Perrine Astié, 22 ans

Perrine Astié. Crédit photo : Coralie Claverie – Comité Miss Midi-Pyrénées

Elle est originaire de Rieux-de-Pelleport (09) et mesure 1,70 mètre. Elle est en troisième année d’ostéopathie.

2. Manon Dufresne, 20 ans

Manon Dufresne. Crédit photo : Coralie Claverie – Comité Miss Midi-Pyrénées

Elle vient de Simorre (32) et mesure 1,70 mètre. Elle est titulaire d’un BTS en management. Manon et souhaite travailler dans l’immobilier.

3. Camille Heno, 21 ans

Camille Heno. Crédit photo : Coralie Claverie – Comité Miss Midi-Pyrénées

Elle est de Labruguiere (81) et mesure 1,70 mètre. Elle est titulaire d’une licence de droit et poursuit ses études en master droit pour devenir juge pour enfants.

4. Florence Demortier, 22 ans

Florence Demortier. Crédit photo : Coralie Claverie – Comité Miss Midi-Pyrénées

Elle vient de Toulouse (31) et mesure 1,71 mètre. Elle est titulaire d’un master de kinésithérapeute et entame sa carrière.

5. Nelly Bat, 21 ans

Nelly Bat. Crédit photo : Coralie Claverie – Comité Miss Midi-Pyrénées

Elle est originaire de Lourdes (65) et mesure 1,73 mètre. Elle est titulaire d’une licence de psychologie et aimerait se spécialiser pour devenir psychologue clinicienne.

6. Margot Smessaert, 23 ans

Margot Smessaert. Crédit photo : Coralie Claverie – Comité Miss MidiPyrénées

Elle vient de Lourdes (65) et mesure 1,74 mètre. Elle est titulaire d’un master en urbanisme et aménagement, et exerce la profession d’urbaniste.

7. Laëtitia Usse, 24 ans

Laëtitia Usse. Crédit photo : Coralie Claverie – Comité Miss MidiPyrénées

Elle est de Pamiers (09) et mesure 1,75 mètre. Elle est titulaire d’un master de management, spécialisé en gestion de projets dans le secteur du sport.

8. Alexia Baute, 26 ans

Alexia Baute. Crédit photo : Coralie Claverie – Comité Miss Midi-Pyrénées

Elle est originaire de Toulouse (31) et mesure 1,75 mètre. Elle est titulaire du certificat de capacité d’Orthoptiste et exerce la profession d’orthoptiste.

9. Charlotte Binet, 19 ans

Charlotte Binet.Crédit photo : Coralie Claverie – Comité Miss Midi-Pyrénées

Elle vient de Pergain-Taillac (32) et mesure 1,75 mètre. Elle est titulaire d’un DUT Génie biologique et intégrera une école d’ingénieur en septembre.

10. Mélody Lo Wing, 21 ans

Mélody Lo Wing. Crédit photo : Coralie Claverie – Comité Miss Midi-Pyrénées

Elle est originaire de Réalville (82) et mesure 1,75 mètre. Elle entre troisième année de licence professionnelle chargé de clientèle banque et assurance.

11. Louana Clementoni, 24 ans

Louana Clementoni. Crédit photo : Coralie Claverie – Comité Miss MidiPyrénées

Elle est de Castres (81) et mesure 1,76 mètre. Elle est médecin diplômée en deuxième année d’internat pneumologie.

12. Elmie Vialat, 19 ans

Elmie Vialat. Crédit photo : Coralie Claverie – Comité Miss MidiPyrénées

Elle vient de Saint-Rome-de-Tarn (12) et mesure 1,75 mètre. En septembre, elle commence sa troisième année de bachelor en école de commerce et commerciale dans le secteur automobile.

13. Coline Fabre, 19 ans

Coline Fabre. Crédit photo : Coralie Claverie – Comité Miss MidiPyrénées

Elle est de Salles-Curan (12) et mesure 1,76 mètre. Elle est titulaire d’un BTS services et prestations des secteurs sanitaire et social, et entame sa première année d’école d’éducateur spécialisé dès septembre.

14. Léa Fabre, 23 ans

Léa Fabre. Crédit photo : Coralie Claverie – Comité Miss MidiPyrénées

Elle est originaire de Toulouse (31) et mesure 1,77 mètre. Elle est titulaire d’un master 1 promotion immobilière et exerce la profession de conseillère en immobilier neuf et investissement.

15. Léna Diagne, 21 ans

Léna Diagne. Crédit photo : Coralie Claverie – CMMP

Elle vient de Labastide-Saint-Pierre (82) et mesure 1,79 mètre. En septembre, elle poursuivra ses études en deuxième année de BTS métier de l’esthétique cosmétique et parfumerie.

16. Camille Abdallah, 23 ans

Camille Abdallah. Crédit photo : Coralie Claverie – Comité Miss Midi-Pyrénées

Elle est originaire de Toulouse (31) et mesure 1,84 mètre. Elle est étudiante en master droit de la propriété intellectuelle.