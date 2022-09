Toulouse. Évacuation du collège Bellefontaine occupé par des migrants

Des migrants, qui ont dû quitter l’Ehpad des Tourelles, ont occupé illégalement le collège Bellefontaine à Toulouse durant quelques heures samedi 3 septembre. Georges Méric « rappelle la nécessité de trouver une solution pérenne à l’accompagnement de ces migrants ».

Les allées Jules Guesde à Toulouse ont été occupées par des migrants évacués de l’Ehpad des Tourelles. Photo d’illustration. Crédit photo : CC BY SA Kuremu Sakura – Wikimedia commons

« Plusieurs dizaines de migrants, installés depuis le 26 août sur les allées Jules Guesde, ont occupé les bâtiments de l’ancien collège Bellefontaine, ce samedi 3 septembre », fait savoir le conseil départemental de la Haute-Garonne à travers un communiqué.

Suite à une décision du Tribunal administratif de Toulouse rendue le 6 mai 2022, des migrants ont été expulsés de l’ancien Ehpad des Tourelles, dans le quartier de la Cépière, vendredi 26 août, à la demande de la municipalité toulousaine. Ils seraient près d’une centaine, dont des mineurs, à se retrouver à la rue, selon des associations. Dans l’attente d’une solution d’hébergement, les migrants se sont installés dans des tentes sur les allées Jules Guesde.

Une solution pérenne pour les migrants évacués à Toulouse

« Cette occupation illégale fait suite à l’évacuation de l’Ehpad des Tourelles, vendredi dernier, par les services de l’Etat et à la demande de la mairie de Toulouse. Après quelques heures passées sur site, les occupants ont quitté les lieux. Ce collège, qui a fermé ses portes aux élèves en juillet 2022, accueille toujours des activités de loisirs pour la jeunesse du quartier », explique le Département de la Haute-Garonne.

Dans un communiqué, le président du conseil départemental Georges Méric « rappelle la nécessité de trouver une solution pérenne à l’accompagnement de ces migrants et appelle à la pleine et entière mobilisation des acteurs de ce dossier que sont l’Etat et la Mairie de Toulouse ».