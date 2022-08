Toulouse. En lutte contre les rodéos urbains, la police procède à une série d’interpellations

Plusieurs opérations visant à freiner le phénomène des rodéos urbains se sont déroulées à Toulouse les vendredi 12 et samedi 13 août.

La police nationale annonce avoir mené plusieurs opérations visant à freiner le phénomène des rodéos urbains à Toulouse. Elles se sont déroulées les vendredi 12 et samedi 13 août. Dès le premier soir, les forces de l’ordre ont procédé au contrôle de 54 véhicules. Cette action a donné lieu à 32 verbalisations, deux immobilisations, six saisies de véhicules et six interpellations.

La police nationale de Toulouse a mené une opération coordonnée vendredi soir pour lutter contre les rodéos urbains et les runs.

Mais la police nationale ne s’est pas arrêtée là. Elle a poursuivi les opérations contre les rodéos urbains dans les rues de Toulouse le lendemain soir. Cette fois, les forces de l’ordre ont procédé à deux interpellations.

Une intensification des opérations contre les rodéos urbains

Durant un déplacement à Marseille, le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin a annoncé, lundi 8 août, une intensification des opérations contre les rodéos urbains dans toute la France.

« Je veux dire que le gouvernement a la main extrêmement ferme contre non pas ces rodéos urbains que l’on présente comme un mot positif, comme si c’était un spectacle, mais contre ces actes souvent criminels qui viennent tuer, qui viennent blesser très gravement des femmes, des enfants », a déclaré le ministre de l’Intérieur.

Un accident à Pontoise dans le Val-d’Oise

L’annonce de Gérald Darmanin fait suite à un accident survenu le week-end précédent. Alors qu’ils jouaient sur l’esplanade de leur quartier, à Pontoise dans le Val-d’Oise, une fillette de 7 ans et un garçon de 11 ans ont été renversés par une moto participant à un rodéo urbain. Ils ont été grièvement blessés. La jeune fille s’est retrouvée dans un coma duquel elle est sortie lundi 15 août.

Un jeune homme de 18 ans a reconnu être l’auteur de l’accident. Il a été mis en examen pour le chef de « blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à trois mois » aggravés par le délit de fuite et le manquement à des obligations de sécurité.