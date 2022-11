Toulouse : la descente à la demande désormais possible sur tous les Linéo

Tisséo a décidé d’étendre le service de descente à la demande sur l’ensemble des Linéo à Toulouse. Ainsi, il sera possible de demander au conducteur de descendre entre deux arrêts de bus en soirée sur ces lignes dès le 25 novembre.

© Gala Jacquin

Tisséo expérimentait ce service depuis un an sur deux lignes de bus de son réseau. Dès ce vendredi 25 novembre, la descente à la demande sera disponible sur l’ensemble des Linéo à Toulouse. Elle était jusqu’à présent uniquement proposée sur les Linéo 1 et 2. Pour rappel, ce dispositif, encouragé par l’État, est mis en place en soirée et la nuit jusqu’à la fin du service, c’est-à-dire entre 22h et 00h30.

La descente à la demande permet « à tout voyageur, lorsqu’il est susceptible d’éprouver un sentiment d’insécurité, de demander au conducteur de descendre entre deux arrêts de bus afin d’être rapproché de sa destination ». Pour l’opérateur des transports en commun, ce service rassure ainsi les utilisateurs en « évitant les trajets à pied trop longs ».

La descente à la demande ne peut pas se faire n’importe où

La descente à la demande ne pourra toutefois pas se faire dans n’importe quelles conditions. « L’arrêt d’un bus et la descente d’une personne en dehors des points d’arrêts matérialisés ne sont possibles que si les conditions permettent d’assurer sa sécurité », précise Tisséo.

Avant de laisser descendre le voyageur, le conducteur décidera ainsi « de la faisabilité de la demande dans le respect de l’itinéraire de la ligne et des zones de descentes possibles identifiées ». Il est effectivement garant de la sécurité des personnes jusqu’à leur descente du véhicule et des autres usagers de la route à l’extérieur du bus. Le chauffeur du bus devra ainsi s’assurer que l’éclairage est suffisant, la zone de visibilité est dégagée et qu’il y a un cheminement piéton adapté à proximité.