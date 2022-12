Toulouse. Des nouvelles caméras dans le secteur Rive gauche

Afin de renforcer la sécurité et la tranquillité publique, la Mairie de Toulouse installe six nouvelles caméras dans le secteur Rive gauche.

La Mairie de Toulouse installe six nouvelles caméras dans le secteur Rive gauche. Photo d’illustration. Crédit photo : CC BY ND Département des Yvelines

Six nouvelles caméras de vidéoprotection sont en cours d’installation dans le secteur RIve gauche de Toulouse, fait savoir la municipalité de la Ville rose.

– deux caméras sur la rue du Lot et la rue du Cher

– une caméra sur la place Geneviève Anthonioz de Gaulle

– une caméra sur la rue Jules Amilhau

– une caméra à l’angle des rues de Touraine et de Bigorre

– une caméra sur la place Campan, à l’angle de la rue Joachim du Bellay et de la rue Louis

À la tête de la Mairie, le maire Jean-Luc Moudenc a l’ambition de faire installer une centaine de nouvelles caméras d’ici à la fin de l’année 2023. Le parc de vidéoprotection qui quadrille la ville sera alors composé de 545 caméras.

Des caméras dans tous les quartiers de Toulouse

« Présente dans tous les quartiers de Toulouse, la vidéoprotection joue un rôle central en matière de tranquillité publique », fait remarquer la municipalité. « Elle appuie efficacement le travail de terrain des policiers et facilite les enquêtes et procédures de justice. »

« Police nationale, justice, services de secours et d’urgence sollicitent régulièrement cet outil de terrain pour sécuriser leurs interventions et/ou renforcer leurs actions de protection de la population. Les flux d’images retransmis sont visionnés depuis le Centre d’information et de commandement de la police municipale, opérationnel 24 heures sur 24, sept jours sur sept », explique la Mairie de Toulouse.

C’est dans cette « volonté d’une ville plus tranquille » que sont installées de nouvelles caméras de vidéoprotection.