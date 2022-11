Toulouse. Une déambulation pour vivre la Coupe du monde autrement

Une déambulation festive est organisée samedi 26 novembre dans le cadre du festival alternatif à la Coupe du monde “Paf, Pour un autre football” à Toulouse.

Le festival “Paf, Pour un autre football” aborde la Coupe du monde à sa façon. Photo d’illustration. Crédit photo : pxhere CC0 Domaine public

L’Équipe de France joue son deuxième match de poule de la Coupe du monde au Qatar ce samedi 26 novembre à 17 heures. Les Bleus affrontent le Danemark après s’être imposés 4 à 1 face à l’Australie mardi dernier. La rencontre est à suivre sur TF1 et BeIN sport.

À cette occasion, le festival alternatif à la Coupe du monde, “Paf, Pour un autre football”, organise une déambulation festive à Toulouse. L’idée est de célébrer « un football populaire et solidaire contre les dérives humaines, écologiques, morales et financières portées par la FIFA au Qatar ».

Les appels au boycott de la fête du football sont nombreux. Le festival toulousain prend le parti de l’aborder autrement. Les organisateurs, eux-mêmes fans de foot, invitent les amateurs à venir avec leur « plus beau maillot de foot ». Le départ de la déambulation festive est programmée à 14 heures sur les allées Jules Guesde à Toulouse.

Pour cette initiative, le festival Paf, “Pour un autre football”, reçoit notamment le soutien du groupe de supporters du TFC Indians Tolosa, Amnesty International Toulouse, Alternatiba Toulouse, ANV-Cop21, le Collectif La Volte et le Café l’Astronef.

Festival alternatif et commentaires alternatifs

Les festivités se poursuivent à 17 heures, pendant le match des Bleus. « On commente le match France-Danemark au Bistrot Les Tilleuls », annoncent les organisateurs. « Regarder le match, ça peut être chouette. Mais franchement, les commentaires à la télé, ce n’est pas possible ! C’est certain, on peut faire des commentaires bien meilleurs ! Plus drôles ! Décalés ! Politiques ou pas ! Chuchotés, chantés ou criés ! Alors, on met la télé, on coupe le son et on se passe le micro pour commenter ! »