Le trio Toulouse ConTour en showcase à la Fnac ce vendredi

À l’occasion de la sortie de leur premier album “Le temps additionnel”, Magyd Cherfi, Art Mengo et Yvan Cujious du trio Toulouse ConTour se produisent en showcase ce vendredi 24 juin à la Fnac de la place Wilson. L’événement sera suivi d’une séance de dédicaces.

Le trio Toulouse ConTour en showcase à la Fnac Wilson. Illustration CC0 Domaine public

Après leur concert à l’hôtel du département pour la Fête de la musique, Magyd Cherfi, Art Mengo et Yvan Cujious du Toulouse ConTour (TCT) prennent part à un nouvel événement dans la Ville rose cette semaine. Le trio toulousain se produira en showcase ce vendredi 24 juin à partir de 17h30 à la Fnac de la place Wilson pour présenter son premier album “Le temps additionnel“, dans les bacs depuis le mois de janvier.

Les trois mousquetaires toulousains interprèteront les tubes “Le Sud” de Nino Ferrer, “Lady Lay” de Pierre Groscolas ou encore “Les murs de poussière” de Francis Cabrel. L’œuvre comporte également quelques nouveautés, comme le titre mélancolique “Le blues du popotin”, ou encore “Oualalaradime” et “Demain Demain”. Le concert sera suivi d’une séance de dédicaces et d’un moment d’échanges avec les artistes.

Toulouse ConTour, un trio purement toulousain

« Le TCT, c’est trois tronches, trois styles, trois histoires, trois voix unies par l’amour de la chanson d’abord, et celui de le partager ensuite », expliquent les membres du groupe sur leur site internet. Ce trio « incongru de jeunes quinquas » toulousains, c’est d’abord Yvan Cujious, un auteur, compositeur et interprète propulsé dans les années 90 par Claude Nougaro. C’est aussi Magyd Cherfi, chanteur au ton rocailleux et poète militant, ancien membre du célèbre groupe Zebda. Et enfin Art Mengo, de son vrai nom Michel Armengot, chanteur, musicien et compositeur pour les plus grands de Jane Birkin à Johnny Hallyday, en passant par Florent Pagny, Enrico Macias, Henry Salvador…