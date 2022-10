Toulouse. Une compétition mondiale de battles de breakdance

Pink City World Battle est un évènement mondial de breakdance, qui a lieu du 14 au 16 octobre à Toulouse. Il réunit des danseurs et danseuses venus des quatre coins du globe, qui s’affrontent en solo ou en équipe.

Plus de 70 breakdancers vont s’affronter lors de battles, en solo ou en équipe. Crédit photo : ©Breakinschool

La discipline va faire son apparition aux Jeux Olympiques de Paris 2024. En attendant, le breakdance est à l’honneur à Toulouse, du 14 au 16 octobre 2022. Pink City World Battle est un nouveau rendez-vous mondial de danse, et se déroule en itinérance dans des sites emblématiques de la culture urbaine de la Ville rose.

Il s’agit d’une compétition organisée par Break’in School, où plus de 70 artistes parmi les meilleurs breakdancers du monde s’affrontent dans des cercles de battles, en solo ou en équipe.

Le programme de la compétition de breakdance à Toulouse

Le deuxième jour de l’évènement, ce samedi 15 octobre, est intitulé “Pink City Block Party”. Au programme de cette étape, les catégories 1 vs 1 Bboys, 1 vs 1 Bgirls et 1 vs 1 Powermoves & Tricks. Mais il y aura également du graffiti, des démonstrations de skateboard, de trottinette, de bmx, ou encore des battles en danses debout.

Le point d’orgue de cet évènement de breakdance à Toulouse se déroulera ce dimanche, à l’Urban Lab. Il s’agit du grand battle final, la troisième et dernière étape de cette compétition. Cette fois, c’est la fameuse catégorie Crew vs Crew qui verra s’affronter les plus grandes délégations internationales de la discipline.

Informations pratiques : Pink City World Battle, les samedi 15 et dimanche 16 octobre, à 15h. Lieux : Port de l’Embouchure le samedi (skate park des Ponts Jumeaux), Urban Lab le dimanche (4 impasse Didier Daurat, Toulouse). Tarifs : gratuit le samedi, 15€ le dimanche. Réservation conseillée pour le dimanche.