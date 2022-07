Toulouse. Cinquante caisses à savon vont dévaler Pech David en septembre

La construction des cinquante bolides qui doivent disputer la course Red Bull Caisses à savon le 18 septembre à Toulouse a débuté.

Cinquante bolides doivent disputer la course Red Bull Caisses à savon le 18 septembre à Toulouse. Photo d’illustration. Crédit photo : wikimedia commons – CC BY SA Alonso01

Les dossiers de candidature viennent d’être validés. Cinquante concepts de bolides déjantés sont retenus pour la prochaine édition de la course Red Bull Caisses à savon, annonce l’organisateur mardi 12 juillet. Elle doit se dérouler sur la colline de Pech David à Toulouse le dimanche 18 septembre. Il s’agira alors de la cinquième édition française de cette compétition.

« Un bénitier, un gâteau d’anniversaire, un nid de cigogne en forme de bretzel, une boîte de sardines ou encore un calisson géant : cette année, les participants à la course Red Bull Caisses à savon ont placé le curseur un cran au-dessus en rivalisant de créativité, d’ingéniosité et de dérision pour donner naissance à des engins qui resteront probablement dans les annales de la course », raconte la branche événementielle de Red Bull, qui organise la course. « Qu’ils soient entre amis, entre collègues de travail ou en famille, tous se sont promis une belle journée de rigolade le 18 septembre ! »

Deux mois avant la course de caisses à savon à Toulouse

Il reste à présent deux mois pour que les participants puissent construire leurs bolides. Comme le disent les organisateurs : « la course Red Bull Caisses à savon met au défi les équipes les plus intrépides – et les plus marrantes – d’imaginer et de créer les engins les plus fous ».

« La Course Red Bull Caisses à Savon est censée être une journée agréable pour les participants et les spectateurs. Mais il y a clairement un élément de risque à descendre sur une route étroite et sinueuse avec un certain nombre de sauts et d’obstacles le long du chemin », notent les organisateurs. Quelques règles doivent être observées.

Notamment, « les freins et la direction doivent être en parfait état de marche ». Et puis au-delà de sa vitesse, le bolide doit pouvoir tenir la route. Cela peut paraître évident, mais « il faut franchir la ligne d’arrivée dans le véhicule ».