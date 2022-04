Toulouse. Une après-midi dansante au kiosque du Grand Rond

L’association Simbora propose d’investir le kiosque du Grand Rond à Toulouse ce dimanche 24 avril 2022. Dès 15h, de la musique résonnera pour faire danser les amoureux de bal.

Dès 15h ce dimanche 24 avril 2022, les amoureux de bal pourront rejoindre le kiosque du Grand Rond à Toulouse. (CC BY -SA Didier Descouens / Wikimedia)

Les notes de musique vont s’emparer du kiosque du Grand Rond ce dimanche. Comme au bon vieux temps, l’association Simbora propose un événement aux sonorités d’Antan. Dès 15h ce dimanche 24 avril 2022, les amoureux de bal pourront rejoindre le kiosque du Grand Rond à Toulouse. Deux groupes de musique se relaieront pour animer cette après-midi pluvieuse.

La programmation de l’après-midi dansante au kiosque

Malgré la météo pluvieuse annoncée, les organisateurs maintiennent l’événement. Ils prévoient de se mettre à l’abri sous le kiosque. Qu’il pleuve ou qu’il fasse grand soleil, la programmation reste celle prévue à l’origine par l’association. Deux groupes : Mara des bois et le Bal d’Além Mar.

Mara des bois compte Marion Bédrède (accordéon/chant/percussions) et Sarafistolle (violon/chant/percussions). Des sonorités chaudes, vives et douces transporteront les danseurs jusqu’au Brésil. Le Bal d’Além Mar est une formation musicale qui varie entre Rabeca (Violon traditionnel Brésilien), guitare, viola (type de guitare à 10 cordes), pifano (flûte brésilienne), percussions et chant. Elle présente un répertoire de compositions inspirées des musiques brésiliennes (forró, coco, Samba) et traditionnelles occitanes (Valse, Cercle Circassien, Scottisch, mazurka notamment).

La musique résonnera jusqu’à 19h. Plus d’informations sur l’événement Facebook de l’association Simbora.