Toulouse. Les apiculteurs organisent la fête du miel et des abeilles

Ce dimanche 2 octobre, le Syndicat d’apiculture méridionale (SAM) organise sa traditionnelle fête du miel et des abeilles à Toulouse. Ventes de producteurs locaux, formations, musée… voici ce qu’ils proposent.

L’abeille européenne (Apis mellifera) est une des abeilles élevées à grande échelle en apiculture pour produire du miel et pour la pollinisation. Crédit photo : Thomas Bresson / CC BY 2.0.

« C’est une journée où, en famille, entre amis, on peut découvrir ou bien redécouvrir le monde fascinant de nos abeilles », indique Jean Marie Lorenzi, président du Syndicat d’apiculture méridionale (SAM). Ce dimanche 2 octobre 2022, le SAM organise à Toulouse sa traditionnelle fête du miel et des abeilles.

Pour cette 42e édition, les apiculteurs ouvrent à nouveau leurs locaux au public, dans leur écrin de verdure proche de Pouvourville. Les curieux et les amateurs de produits de la ruche sont invités de 10h à 18h. Une journée de découverte à Toulouse autour des abeilles et de leur produit phare, le miel, mais aussi du pollen et de la cire.

De la vie des abeilles à la récolte du miel

Pour cette fête, le SAM organise une vente directe de producteurs, un marché aux miels locaux. Il est aussi possible d’y trouver des produits dérivés tel que des pains d’épices, des confiseries ou encore du nougat blanc.

Mais les apiculteurs de Toulouse et de Haute-Garonne souhaitent également informer sur la vie des abeilles, et sur le processus de fabrication du miel. Ils proposent ainsi un musée, dont les portes « s’ouvriront pour s’immerger dans la vie des abeilles à l’intérieur de la ruche grâce a une ruche transparente et à divers outils et objets de l’apiculteur permettant soin et récolte du miel ». Animations, projections et échanges avec les professionnels pendant la journée poursuivent ce même but.

Enfin, pour les passionnés d’apiculture qui voudraient franchir le pas, le SAM ouvre ce dimanche ses formations d’initiation et de perfectionnement à l’apiculture pour la saison 2022-2023.