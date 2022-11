Toulouse. Les abeilles et le miel investissent la place du Capitole

Le Syndicat des Apiculteurs d’Occitanie organise ce samedi 5 novembre la Foire ô miel, sur la place du Capitole de Toulouse. De nombreux apiculteurs seront présents pour présenter leurs produits de la ruche, leur métier, mais aussi pour sensibiliser à la sauvegarde des pollinisateurs.

Le rôle pollinisateur des abeilles est essentiel pour la biodiversité. Crédit photo : Thomas Bresson / CC BY 2.0.

C’est la plus grande foire au miel de France, et elle est à Toulouse. Organisée par le Syndicat des Apiculteurs d’Occitanie depuis 2016, elle a lieu à nouveau ce samedi 5 novembre 2022, sur la Place du Capitole. C’est un marché de producteurs locaux, mais aussi un évènement pour sensibiliser au rôle des pollinisateurs, aux enjeux de la biodiversité, et à la qualité alimentaire.

Une cinquantaine d’apiculteurs professionnels seront sur présents à Toulouse pour vendre leur miel et autres produits de la ruche : propolis, gelée royale, cire, venin, etc. Mais aussi des produits transformés : pain d’épices, hydromel, cosmétiques…

Formation et sensibilisation autour des abeilles

Le stand du Syndicat des Apiculteurs d’Occitanie et ceux des associations aborderont aussi découvrir les formations à l’apiculture et les nouveautés techniques. Car le but de cette Foire ô miel de Toulouse est aussi de faire découvrir l’abeille, et d’alerter sur la situation des pollinisateurs. Pour cela, des animations gratuites autour de l’apiculture permettent de se familiariser avec l’abeille et le travail de l’apiculteur.

« Par le biais des manipulations de ruche dans un apidarium, toute la famille peut découvrir l’organisation interne d’une ruche. La démonstration d’extraction de miel et les différents pôles d’information permettent de découvrir les étapes de fabrication du miel (entre les pattes des petites butineuses et celles des apiculteurs). » détaille le Syndicat des Apiculteurs d’Occitanie.

Ces activités sont complétées par des expositions, présentées par des associations de défense de la biodiversité, pour mieux comprendre les enjeux liés à la sauvegarde de l’abeille.

Informations pratiques : Foire ô miel, place du Capitole à Toulouse. Horaires : 9h-19h, samedi 5 novembre. Tarif : gratuit.