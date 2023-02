A Toulouse, les automobilistes ont passé 5 jours dans les embouteillages en 2022

Selon une étude du fabricant de GPS Tomtom, les automobilistes ont passé plus de cinq jours dans les embouteillages à Toulouse, en 2022. C’est moins qu’à Montpellier, où la moyenne est de six jours, ainsi qu’à Paris, où les habitants sont restés dans les bouchons plus de dix jours.

À Toulouse, les automobilistes sont en moyenne restés plus de cinq jours dans les embouteillages en 2022. CC shilin wang – pixabay

À Toulouse, les automobilistes ont en moyenne passé cinq jours dans les embouteillages en 2022, selon une étude du fabricant de GPS Tomtom portant sur le trafic dans les 25 plus grandes villes de France. Il en était de même pour l’année 2021. Cette durée semble impressionnante, mais reste moins importante que celle observée à Montpellier. Dans la capitale héraultaise, les habitants ont passé six jours en moyenne dans les bouchons. Et à Paris, le chiffre double, positionnant, cette année encore, la ville sur la première marche du classement. En effet, les conducteurs sont restés bloqués dans les embouteillages plus de dix jours en 2022, ce qui représente au total 246 heures.

13 minutes pour faire dix kilomètres à Toulouse

Toujours selon l’étude de Tomtom, les automobilistes mettent en moyenne 13 minutes pour parcourir 10 kilomètres à Toulouse. Cette durée est identique dans d’autres grandes villes du territoire métropolitain, comme Lille, Orléans, Tours, Saint-Étienne et Reims. À Montpellier, les habitants doivent prévoir deux minutes de plus (soit 15 minutes) pour effectuer la même distance. À Paris, en comparaison avec Toulouse, ce laps de temps double encore une fois. Les Parisiens mettent en moyenne 26 minutes pour faire 10 kilomètres en voiture. Et dans les embouteillages, les Toulousains sont loin d’être à l’arrêt. Ils roulent en moyenne à 35 kilomètres-heure, contre 32 à Montpellier et seulement 19 à Paris.

Quels sont les horaires à éviter pour ne pas se retrouver dans les embouteillages à Toulouse ?

À Toulouse, les automobilistes prennent massivement la route à partir de 7h du matin. Puis la situation se complique entre 8h et 9h. Les embouteillages sont davantage fréquents les mardis. Sur cette plage horaire, les habitants mettent ce jour en moyenne 18 minutes pour parcourir 10 kilomètres. Les lundis et jeudis matin, aussi, les routes sont bouchées. Les mercredis et vendredis la situation reste moins tendue. De même que le week-end, où il faut compter environ dix minutes pour faire dix kilomètres.

En fin de journée, la fréquentation des routes augmente dès 16h. De 17h à 18h, les automobilistes doivent en moyenne prévoit entre 16 et 17 minutes pour faire dix kilomètres. Puis la circulation reste compliquée jusqu’aux environs de 19h. Et ce, quel que soit le jour de la semaine.