Toulouse : 4 idées de sorties à noter dans votre agenda du week-end

Jeu de piste grandeur nature au cœur de la Ville rose, concert déjanté en hommage à Quentin Tarantino, exposition caritative et expérience théâtrale. A vos agendas : il y a de quoi faire pour vous divertir ce week-end à Toulouse. Le Journal Toulousain vous propose une sélection de sorties éclectiques pour que tout le monde d’y retrouve. Voyez plutôt…

Intégrer la Brigade des crimes insolites

Cette équipe est parvenue à résoudre le premier volet des Toulouse’s enigmatic quests ©PaysDoc

Envie de re-découvrir le patrimoine de Toulouse tout en vous amusant. Participez ce week-end à un jeu de piste immersif concocté par l’agence PaysDoc.com, créateur de concepts culturels et touristiques à Toulouse et en Occitanie. Certains d’entre vous connaissent déjà les “Toulouse’s enigmatic quests” pour avoir déjà résolu l’étrange affaire de l’inspecteur Marteau. Mais la Brigade des crimes insolites a encore de vous. Nul besoin d’avoir pris part au premier volet de cet urban game pour pouvoir s’inscrire au deuxième, les enquêtes sont totalement indépendantes.

Car l’heure est grave, la violette, l’un des symboles de Toulouse risque de disparaître. C’est une histoire de longue date ! Une terrible nuit de février 1956, des habitants voient roder un spectre blanc sur les plantations. Le lendemain matin, catastrophe, tout est gelé, la violette se meurt et l’affaire est classée sans comprendre ce qu’il s’est réellement passé. A vous de résoudre l’enquête à l’aide de mystérieux indices sont disséminés un peu partout dans la ville. Il semblerait que quelqu’un cherche à vous amener au dernier bouquet de violettes.

Répartis en équipes de 2 à 8 joueurs, les participants pourront, au-delà du jeu, découvrir le patrimoine toulousain et l’histoire culturelle de la ville puisque le scénario s’appuie sur des légendes et des faits réels, ainsi que des personnages ayant vraiment existé. Pendant une heure et demi, vous arpenterez donc les rues pour terminer à temps la chasse au trésor, et en profiter pour en apprendre un peu plus sur Toulouse.

Infos pratiques : “Toulouse’s enigmatic quests – La dernière violette”, le samedi 19 novembre à 18h. Vous recevrez le lieu de rendez-vous dans un mail de confirmation.

Tarifs : 15€ par adulte, 8€ pour les enfants de 5 à 12 ans. Réservation obligatoire.

Assister à deux concerts en un

Plongez dans l’univers de Quentin Tarantino grâce au Neko Light Orchestra. 25 musiciens qui réinterprètent les meilleures musiques de la filmographie du réalisateur américain au cours d’un show dejanté. Si les bandes originales de “Pulp Fiction” et “Kill Bill”, volume 1 et 2, sont très présentes dans ce concert, aucun des films n’a été oublié : de “Reservoir Dogs” à “Django Unchained”, en passant par “Inglorious Bastards”, “Les Huit Salopards”, ou encore “Boulevard de la Mort”.

Spécialistes des musiques de films le groupe, fondé à Toulouse en 2011, n’en est pas à son coup d’essai. En effet, parmi leurs interprétations les plus réputées, celles du Seigneur des anneaux, de Game of Thrones et des films d’animation du Japonais Hayao Miyazaki, qu’ils jouent désormais sur les scènes internationales.

A Toulouse, le Neko Light Orchestra prolongera le plaisir en offrant aux spectateurs un second concert le même soir. Après avoir comblé les fans de Quentin Tarantino, les musiciens raviront les adeptes de la série britannique culte “Dr Who” en jouant les plus belles musiques entendues dans la saga. Sur scène deux batteries, une basse, une guitare électrique, un violoncelle et un violon électrique, une flûte, un piano et des claviers de l’espace pour un voyage rock mélodique hors du temps, à l’intérieur du Tardis du Neko Light Orchestra.

Infos pratiques : “Tarantino music tribute + Echos de Gallifrey”, au Rex de Toulouse, le samedi 19 novembre à 19h. Tarif : 24,80€. Réservation en ligne.

Soutenir la recherche médicale en acquérant une œuvre d’art

« Acquérir une œuvre d’art pour aider le monde, pour améliorer le sort des enfants, pour les aider, pour les épauler, c’est dans notre possibilité à tous », lance Eric Bachmann, président de l’association “111 des Arts”. Cette dernière a pour mission de soutenir financièrement la recherche médicale sur les cancers et les maladies graves de l’enfant. Pour cela, elle organise, tous les ans, une exposition d’œuvres originales produites par 111 artistes, professionnels ou amateurs, et les vend au prix unique de 111 euros. 111 créations à découvrir lors de cette édition 2022, dont le grapheur Fouad, connus pour ses “poulettes”, est le parrain.

Certaines œuvres seront même produites sur place, pour le plus grand bonheur des visiteurs qui pourront découvrir le savoir-faire et la dextérité des artistes en direct. Sur une grande table, au milieu de l’exposition, ils créeront sous leurs yeux des tableaux, dessins… originaux, qu’ils pourront ainsi dédicacer aux acheteurs. L’occasion d’interagir avec les peintres, graveurs et autres dessinateurs pour connaître leur univers et tout savoir de leurs techniques.

Et pour remercier les généreux acheteurs-donateurs, l’association a prévu un concert de Jazz ce dimanche 20 novembre, animé par le Toubib Jazz Band à partir fr 18h30. L’année dernière, l’opération avait permis de récolter 100 000 euros, qui ont été reversés à l’Hôpital des enfants de Toulouse. Car, en parallèle des seules ventes d’œuvres, trois tombolas sont organisées pour vous permettre de gagner une sculpture de Farid Achezegag, un tableau de Thomas Bossard, ou de Patoune. Tout cela pour la bonne cause.

Infos pratiques : “Exposition 111 des Arts”, jusqu’au 20 novembre, de midi à 20h, à la chapelle de l’Hôtel Dieu de Toulouse. Entrée gratuite.

Se perdre sur L’Île d’or du Théâtre du Soleil

©Michèle Laurent

Dès l’entrée dans le théâtre de la Cité à Toulouse, vous serez propulsé dans l’univers utopique du Théâtre du Soleil. Cette compagnie emblématique du sixième art, fondée et dirigée par la metteuse en scène Ariane Mnouchkine, présente en ce moment sa dernière création “L’Île d’or”. « Un événement par sa rareté et son envergure, tant il convoque une des plus grandes figures du théâtre français et toute une philosophie poétique et politique de faire et de vivre le théâtre », témoigne la direction du théâtre toulousain. Pour l’occasion, le hall du bâtiment est transformé en cantine japonaise. Un avant-goût de ce qui vous attend lorsque vous aurez pénétré dans la salle de spectacle.

« Un jour, pris dans une tempête politique, le Théâtre d’Or rompt les chaînes et les amarres et devient l’Île d’Or. Son or n’est pas celui des mines et des banques, il est celui de l’hospitalité, l’or innocent qui permettra d’organiser une grande Fête. Des quatre coins du monde, on débarque. Tous et toutes viennent mettre leurs colères en musique, les jouer, les transformer et les faire entendre. Un seul mot d’ordre : faire valoir à tout prix la culture du cœur contre celle du pouvoir et des assassins de l’esprit pour tenter, peut-être, d’éclaircir le chaos du monde », résume le théâtre de la Cité, qui accueille les 30 comédiens de la troupe du Théâtre du Soleil.

Une œuvre née du voyage initiatique d’Ariane Mnouchkine en Asie, en 1963, où sa passion pour le théâtre a vu le jour. Elle fait aujourd’hui partager au spectateur son amour pour son art et pour le Japon. Peut-être votre propre voyage initiatique…

Infos pratiques : “L’Île d’or”, le samedi 19 et le dimanche 20 novembre à 14h, au Théâtre de la Cité de Toulouse. Tarif : 40€. Réservation en ligne.