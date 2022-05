Le Toulousain “MoveOnUp” va s’assoir à la table des plus grands joueurs de poker au monde

Sébastien*, un Toulousain plus connu sous le nom de “MoveOnUp” sur les sites de poker en ligne, vient de remporter en équipe la compétition européenne KING5 de Winamax. Grâce à cette victoire, il décroche le ticket d’or : une entrée à la table des plus grands joueurs de poker au monde lors du prochain tournoi Main Event des World Series Of Poker (WSOP) qui aura lieu cet été à Las Vegas.

60 000 joueurs, 12 415 équipes, une seule gagnante : celle de Sébastien*, alias “MoveOnUp” sur les sites de poker en ligne. Ce Toulousain, accompagné des quatre autres membres de “La Singerie” (nom de son équipe), a remporté ce vendredi 22 avril le KING5, une compétition européenne de poker virtuel organisée par Winamax. « Je n’arrive toujours pas à y croire. C’était inaccessible, mais nous l’avons fait », glisse humblement Sébastien.

Cette première place leur offre une entrée gratuite à la table des plus grands joueurs internationaux au prochain Main Event des championnats du monde de poker, les “World Series Of Poker” (WSOP). Ce tournoi prestigieux se déroulera en juillet au Casino Paris de Las Vegas. « Participer à cet événement est un Graal pour n’importe quel joueur », sourit le Toulousain.

La somme mise en jeu dépendra du nombre de participants à la compétition, estimé entre 6 000 et 8 000. Avec 10 000 euros d’apport pour chacun d’entre eux, le gain final peut atteindre les huit millions de dollars.

Près de 20 ans de poker derrière le Toulousain “MoveOnUp”

Une victoire au Main Event qui viendrait récompenser presque 20 ans d’expérience. « J’ai commencé à y jouer en ligne lorsque j’étais étudiant en ingénierie civile, en 2005, au moment où Patrick Bruel commentait le World Poker Tour », raconte Sébastien, qui approche aujourd’hui la quarantaine.

« Il faut cinq minutes pour apprendre les règles du poker, mais toute une vie pour les maîtriser »

Il faut dire que le joueur a toujours baigné dans l’univers des cartes, son père étant un grand amateur de tarot. Lui, s’est tourné vers le poker. Car il aime mêler la technique à la réflexion, deux aptitudes qu’il travaille en permanence. Il existe d’ailleurs un adage dans le poker qui dit : “Il faut cinq minutes pour en apprendre les règles, mais toute une vie pour les maîtriser », explique Sébastien, qui partage cet avis.

Malgré toutes les heures passées à jouer en ligne et toutes les parties remportées, il ne se considère pas comme un professionnel. « Mais je ne suis pas un débutant non plus. Disons que je suis un passionné de poker qui essaye de progresser », avoue modestement le Toulousain “MoveOnUp”, un surnom choisi en référence à sa chanson préférée, signée Curtis Mayfield.

Entre famille, travail et poker

À côté du jeu, Sébastien exerce en tant qu’indépendant en ingénierie civile dans le secteur du bâtiment et des travaux publics (BTP). Même si ses gains sont parfois conséquents au poker, il ne souhaite pas abandonner son métier. « D’une part, parce qu’il me plaît, mais aussi parce qu’il m’apporte une certaine stabilité financière. Je suis comme tout le monde, j’ai une femme, un enfant et un prêt pour ma maison. Je ne peux pas tout miser sur le poker », explique le père de famille. Son statut d’indépendant lui permet d’ailleurs d’adapter son emploi du temps : « Ma famille, mon travail et ma passion sont les trois piliers de ma vie. »

Lorsqu’il n’est pas sur un chantier, il s’entraîne tout de même jusqu’à 45 heures par semaine au poker, avec ce qu’il appelle son “groupe de travail”. Ce dernier est composé d’une quinzaine de joueurs qui se donnent quotidiennement rendez-vous en ligne pour pratiquer. Parmi eux, les membres de “La Singerie” avec lesquels il a remporté le KING5.

« Ma famille, mon travail et ma passion sont les trois piliers de ma vie »

Pendant les confinements, Sébastien a également suivi des formations virtuelles avec un organisme spécialisé pour améliorer sa technique. Puis, des masterclass de développement personnel, principalement pour « apprendre à maîtriser ses émotions et gérer les défaites. Parce que parfois, on peut bien jouer, mais perdre à cause de la malchance. C’est très frustrant mais il faut savoir que le hasard fait partie intégrante du jeu ».

Le Toulousain “MoveOnUp” se dit « prudent » avec l’argent

Qui dit poker dit sommes importantes mises en jeu. Elles peuvent être gagnées, ou perdues. « De toute façon au poker, il faut miser de l’argent que l’on est prêt à perdre », résume Sébastien. Lui, n’a pas injecté un euro sur les sites de poker en ligne depuis 2011. Il remporte suffisamment de parties pour faire fructifier ses cagnottes virtuelles et se permettre de continuer à miser sans piocher dans son budget personnel.

« Au poker, il faut miser de l’argent que l’on est prêt à perdre »

En effet, Sébastien est très prudent en matière d’argent. Il explique par exemple qu’avant chaque tournoi, il se fixe une somme de dépense à ne pas dépasser. « À chaque partie du tournoi, je ne mise pas plus d’1 % de mon budget global. Avec cette technique, je peux disputer toutes les parties que je souhaite, sans prendre de risque », estime le Toulousain. Une attitude qui lui permet de bénéficier de l’entière confiance de sa compagne.

Le poker, une pratique qui mêle chance et technique

Selon Sébastien, pour gagner une partie de poker, il faut simplement « avoir un peu de chance et prendre les bonnes décisions. Les défaites sont généralement liées à un manque de pot” ou à une mauvaise gestion des émotions, ce qui provoque des erreurs ». Toutefois, « plus on améliore sa technique de jeu, moins on laisse de place au facteur chance », ajoute le Toulousain.

Il lui faudra quand même être en veine pour disputer le Main Event des WSOP. Réaliste, il ne pense pas pouvoir gagner le tournoi mais, si toutefois cela devait arriver, la somme remportée lui permettra de rembourser le crédit de sa maison et « de faire plaisir » à ses proches.

Pour Sébastien, « les objets porte-bonheurs sont inefficaces »… Mais le Toulousain glissera tout de même un jouet de son fils dans sa poche lorsqu’il s’assoira à la table des plus grands joueurs de poker du monde pour devenir “MoveOnUp”. Sait-on jamais…

*Sébastien n’a pas souhaité la mention de son nom de famille.