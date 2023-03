Le TFC renoue avec la victoire à Angers

Pour le compte de la 27e journée de Ligue 1, le TFC a mis fin à sa série de trois défaites consécutives en battant Angers (0-2).

L’attaquant du TFC Thijs Dallinga marque le deuxième but contre Angers. Crédit photo : Toulouse Football Club

Le TFC devait l’emporter pour se redonner de la confiance et un matelas confortable sur la zone de relégation. C’est chose faite, les Violets se sont imposés sur la pelouse d’Angers, bon dernier du championnat (0-2). Dans un match emballé et porté vers l’avant, les deux équipes se sont procurées des occasions. C’est le latéral danois de Toulouse Mikkel Desler qui a trouvé la faille en premier après un coup de billard à trois bandes dans la surface angevine (0-1, 37e).

Nos Violets retrouvent le chemin de la victoire 💪 L’objectif du weekend est atteint !#DeboutToujours 😈 pic.twitter.com/F2h1IwJIaZ — Toulouse FC (@ToulouseFC) March 12, 2023

C’est ensuite le serial marqueur néerlandais des Violets qui a doublé la mise dix minutes plus tard: Thijs Dallinga (0-2, 47e). L’avant centre toulousain a par la même occasion inscrit son dixième but de la saison en Ligue 1 et confirmé qu’il est dans une excellente forme en 2023 et indispensable à cette équipe. Mais au delà de la victoire toulousaine, cette rencontre a été marquée par la grogne des supporters angevins. Ils ont réclamé la démission de la direction du club ont jeté des fumigènes et projectiles sur la pelouse, ce qui a conduit l’arbitre a interrompre le match pendant près de sept minutes.

Le TFC se relance et profite des faux pas de ses concurrents

Avec cette victoire qui enfonce Angers en dernière position de Ligue 1, les Toulousains de Philippe Montanier qui fêtait sa 200e en Ligue, ont mis fin à une série de trois défaites consécutives contre Marseille, Reims et Clermont. De bon augure pour les Toulousains qui récupèrent la onzième place du championnat, à 5 points de la première partie de tableau. Les coéquipiers de Stijn Spierings (qui fêtait son 27e anniversaire ce dimanche) engrangent aussi et surtout de la confiance avant de recevoir Lille et un déplacement à Brest, le tout avec la demi-finale de Coupe de France en ligne de mire.