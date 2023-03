TFC – Clermont : mauvaise opération pour les Violets

Le TFC recevait le Clermont Foot 63, ce dimanche 5 mars au Stadium de Toulouse. Un adversaire direct au maintien contre lequel la défaite (0-1), laisse doublement un goût amer.

La défaite du TFC contre Clermont est doublement douloureuse car le club auvergnat est un concurrent au maintien. Crédit photo : © Toulouse Football Club (archives)

Le match aura été indécis jusqu’à la fin. Pour le compte de la 26e journée de Ligue 1, le TFC affrontait Clermont au Stadium ce dimanche 5 mars. Dans la possession comme dans les occasions, les deux équipes ont fait jeu égal. Mais ce sont les Auvergnats qui se sont montrés les plus réalistes devant le but, et qui grattent la victoire (0-1).

Clermont, adversaire direct du TFC au maintien

Une défaite d’un but, dans un match équilibré et devant leurs supporters, est une première déception pour les Violets. Mais ce match contre le Clermont Foot 63 était doublement important pour le TFC, car les deux clubs sont au coude à coude au classement, et visent tous les deux le maintien.

Avant ce match, le TFC était onzième de Ligue 1, avec un seul point d’avance sur Clermont, douzième. Désormais, les Auvergnats reprennent le dessus et les rôles s’inversent : le CF 63 dépasse le Tèf de deux points.

Pour cela, les supporters Clermontois peuvent remercier Saîf-Eddine Khaoui. Le milieu tunisien a fait la différence à la 76e minute de jeu, sur une passe en retrait d’Andric. Il trouve la lucarne depuis l’entrée de la surface, grâce à une frappe enroulée du gauche. Dupé est battu. Côte toulousain, on n’aura jamais réussi à trouver le cadre.

Le XI de départ du TFC : Dupé – Desler, Rouault, Nicolaisen, Suazo – Spierings, Dejaegere, Van den Boomen – Aboukhlal, Dallinga, Chaibi

Le XI de départ de Clermont : Diaw – Konaté, Magnin, Ogier – Zeffane, Khaoui, Gonalons, Borges – Allevinah, Cham – Kyei