Le TFC doit battre Reims pour s’installer dans la première partie de Ligue 1

Pour le compte de la 25e journée de Ligue 1, le TFC se déplace à Reims ce dimanche à 15 heures. Un match charnière pour peut-être s’installer dans la première moitié du championnat.

Les joueurs du TFC à l’extérieur. © Toulouse Football Club

Dans une saison, il y a des matchs plus importants que d’autres. Celui qui attend les joueurs du TFC, dimanche à 15 heures sur la pelouse du stade Auguste Delaune à Reims, en est peut-être un. Les deux équipes, qui créent la sensation depuis le début de la saison de par leur classement respectif et surtout la qualité du jeu proposé par les deux formations, sont au coude à coude (Reims est dixième avec 34 points, Toulouse est onzième avec deux points de moins).

En cas de victoire, les Violets de Philippe Montanier passeraient devant les Rémois à la dixième place et s’installeraient dans la première partie de tableau. Mais gare à la bévue en terre champenoise, car les hommes de Will Still ont des arguments à faire valoir.

Contenir Balogun, la clé du match pour Toulouse ?

Au delà de l’opération comptable, il faudra pour les Haut-Garonnais être solides notamment en défense pour contenir l’attaque adverse, amenée par le jeune anglais Folarin Balogun, auteur de 15 buts en championnat (à égalité avec Kylian Mbappé et Wissam Ben Yedder en tête du classement des buteurs). Pour se faire, le TFC pourra compter sur le retour du Suisse Vincent Sierro, absent des deux derniers matchs pour une blessure au mollet. Le Marocain Zakaria Aboukhlal et le Chilien Gabriel Suazo, touchés contre Marseille, seront eux aussi bien présents.

« Pas d’avantage psychologique » pour le TFC selon Philippe Montanier

Si Reims est devant au classement, Toulouse peut se targuer d’avoir trouvé la clé pour venir à bout des Rémois, en huitièmes de finale de Coupe de France sur la pelouse du Stadium. Les Violets l’avaient emporté 3-1, mais pour l’entraîneur du TFC Philippe Montanier, les pendules seront remis à zéro avant cette rencontre : « Je pense que Reims va mettre un point d’honneur à gagner à domicile. Je ne pense pas qu’il y ait un avantage psychologique pour nous », a-t-il déclaré en conférence de presse selon des propos rapportés par L’Équipe.

Pas d’avantage psychologique donc, surtout que les coéquipiers de Branco van den Boomen ne sont pas impériaux à l’extérieur. Sur les dix défaites du TFC cette saison, sept ont été enregistrées loin de ses bases et seulement trois à domicile (contre Paris, Marseille et Monaco). Les Toulousains devront donc s’exporter avec réussite d’ici la fin de la saison pour continuer à regarder vers l’avant du classement et ne pas voir les concurrents pour le maintien revenir à grande vitesse. Les joueurs du Toulouse Football Club pourraient prendre exemple sur le Stade toulousain qui a montré la voie samedi soir en dominant Pau.