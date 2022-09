Le TFC a des occasions de marquer, mais manquerait d’efficacité

Le TFC parvient à se créer entre deux et trois occasions de buts à chaque match, mais manquerait d’efficacité au moment de marquer, selon une analyse.

Les joueurs du TFC en préparation en Espagne. Crédit photo : Toulouse Football Club

« Nous n’avons pas su faire la différence sur nos moments forts, notamment en reprise de deuxième (période, ndlr) où nous avons des balles de break qui peuvent changer le match. » Voici ce que disait Philippe Montanier, l’entraîneur du TFC, après la rencontre perdue 3 à 1 face à Nantes le 28 août dernier.

Qu’il est frustrant de voir Thijs Dallinga et ses coéquipiers manquer des occasions de buts qui semblent parfois offertes sur un plateau. Il s’avère que cette impression n’en est pas une, selon une analyse réalisée par le compte Twitter Data’Foot, et repérée par LesViolets.com, très attentifs sur l’actualité des Toulousains.

Les occasions du TFC

Dans un post intitulé “Le sujet qui fâche souvent : le réalisme face au but”, il est montré que le TFC entre deux et trois occasions de but par match. « La moyenne d’occasions nettes créées par match en L1 est de 2.34 », précise Data’Foot.

📊 Le sujet qui fâche souvent :

Le réalisme face au but !



On se penche sur le taux de conversion des grandes occasions de but des équipes de Ligue 1 🇫🇷 cette saison, ça n’est pas toujours la faute du coach 👀



💡Paris crée tellement que ça décale forcément les catégories pic.twitter.com/2mR640Tola — DATA´Foot (@Amour_Du_Foot) September 12, 2022

Le problème est que le club haut-garonnais manque d’efficacité au moment de marquer. 70 % de ses occasions sont manquées. À l’inverse, une équipe comme Clermont se procure peu d’occasions, mais ne les laisse pas passer.

L’efficacité des Violets

Thijs Dallinga est l’attaquant le moins efficace de l’effectif toulousain. Il est noté 3,1 xG. Cette statistique calcule le nombre de buts attendus en fonction de la qualité des occasions. Dans les faits, le Néerlandais a marqué deux buts. Après la soustraction des xG du nombre de buts, il obtient un score de -1,1. Rhys Healey et Zakaria Aboukhlal sont les plus efficaces avec un score de +0,8.

“Une occasion nette est une situation dans laquelle on devrait raisonnablement s’attendre à ce qu’un joueur marque, généralement dans un scénario un contre un ou à très courte distance, lorsque le ballon a une trajectoire dégagée vers le but et qu’il y a une pression faible à modérée sur le tireur”, d’après une explication d’Opta, un institut spécialisé dans la data.