TFC – Montpellier. Les Violets reprennent la Ligue 1 au Stadium

À l’occasion de la 9e journée de Ligue 1, le TFC reçoit Montpellier au Stadium, ce dimanche 2 octobre à 15h. L’avant-match.

La dernière victoire du TFC était au Stadium, contre Reims, lors de la 7e journée de Ligue 1. Crédit photo : Laurie Laberinto (wikimedia commons) / CC BY-SA.

Après une trêve qui « a fait du bien » et permis « de se régénérer » selon l’entraîneur toulousain Philippe Montanier, sauf pour ses joueurs internationaux, l’heure est venue de reprendre le calendrier du championnat. Ce dimanche 2 octobre à 15h, pour la 9e journée de Ligue 1, le TFC reçoit au Stadium son voisin occitan du Montpellier Héraut Sport Club (MHSC).

Au classement, Montpellier a l’avantage : 12 points (9e) contre 8 (12e). La forme également paraît en faveur du MHSC, avec trois victoires lors des cinq derniers matchs, dont une gifle infligée à Brest, 7-0. Côté toulousain, on ne compte qu’une victoire pour quatre défaites sur la même période. Mais cette victoire, acquise 1-0 contre Reims lors de la 7e journée, était elle aussi à domicile, la première de la saison. Les Violets, portés par des virages du Stadium complets, comptent bien réitérer ce scénario.

TFC – Montpellier : un derby ?

La question revient régulièrement depuis que le TFC et Montpellier évoluent à nouveau tous les deux en Ligue 1. Le match entre ces deux équipes doit-il être qualifié de derby ? Interrogé en conférence de presse, Philippe Montanier a donné son avis : « on n’est pas sur un derby historique, qui reprend l’histoire des matchs sur des décennies, qui reste Bordeaux. C’est une nouvelle rivalité régionale car Montpellier a été inclus dans l’Occitanie depuis peu, donc il y a peu d’histoire entre les deux clubs. Il y a une vraie rivalité hiérarchique plus qu’un derby traditionnel ou historique. »

Le groupe retenu par le TFC pour cette 9e journée de Ligue 1

Rafael Ratao a repris partiellement l’entraînement, mais ne sera pas disponible pour ce match. Voici donc le groupe du TFC convoqué en cette 9e journée de Ligue 1 par Philippe Montanier pour l’accueil de Montpellier :

Gardiens : Maxime Dupé – Kjetil Haug

Défenseurs : Mikkel Desler – Moussa Diarra – Kévin Keben – Rasmus Nicolaisen – Anthony Rouault – Issiaga Sylla – Oliver Zanden

Milieux : Farès Chaibi – Brecht Dejaegere – Denis Genreau – Stijn Spierings – Cháris Tsingaras – Branco van den Boomen

Attaquants : Zakaria Aboukhlal – Veljko Birmancevic – Thijs Dallinga – Junior Flemmings – Ado Onaiwu