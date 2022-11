TFC. D’autres maillots en vente après la déception des supporters

Le troisième maillot du TFC a été commercialisé en édition très limitée, à seulement 310 exemplaires. Sans surprise, il n’y en a pas eu pour tout le monde.

Le TFC a dévoilé son troisième maillot. © Toulouse football club

La déception était prévisible. Le TFC a dévoilé un troisième maillot pour la saison 2022-2023 mercredi 2 novembre. Il s’agit d’un maillot violet, de quoi ravir les fans déçus par les couleurs des deux premières tuniques. Conçu par la marque Visionnaire, des rappeurs Bigflo et Oli, ce maillot arbore pas mal de motifs graphiques.

Mais la tenue n’a été commercialisée qu’à 310 exemplaires. Dont seulement 31 portent le logo de la marque des frangins toulousains. Sans surprise, ils se sont vendus comme des petits pains. Et il n’y en a pas eu assez pour tout le monde. Les maillots disponibles en ligne se sont vendus en moins d’une minute. « Du jamais vu chez nous », selon le club haut-garonnais.

Après avoir détruit la boutique en ligne ce matin, vous avez fait disparaître tous les maillots disponibles en ligne en moins d'une minute !



Du jamais vu chez nous 😳#TFCxVisionnaire — Toulouse FC (@ToulouseFC) November 3, 2022

La vente du troisième maillot du TFC fait réagit

« Ça montre à quel point le concept d’édition limitée pour un maillot third est stupide », écrit un internaute. « On parle d’un club et Ligue 1 et d’une collab’ Bigflo et Oli. Évidemment que 300 maillots, ça allait partir vite », lance un autre.

« Il y a un an, au moment de dessiner les contours de ce projet entre le TFC et Visionnaire, personne n’aurait pu imaginer la folie générée par un maillot third du TéFéCé… », explique le club sur ses réseaux sociaux, jeudi 3 novembre.

Trois-cents exemplaires avant Noël

À l’époque, le TFC était en Ligue 2 et il vendait environs 5 000 maillots par saison, comme le rappelle le directeur général du club Olivier Jaubert lors d’un point presse. Il a donc pris « des engagements raisonnables ».

Avec la montée en Ligue 1, le dirigeant s’attend à en vendre trois fois plus de tuniques cette saison. Il annonce également la mise à disposition de 310 nouveaux exemplaires du troisième maillot d’ici à Noël. « Puis on discute avec Craft pour un réassort ensuite avant la fin de la saison », indique-t-il enfin.