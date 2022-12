Téléo. Un million de voyageurs pour le téléphérique de Toulouse

En sept mois d’exploitation, le téléphérique de Toulouse Téléo a franchi le cap d’un million d’utilisateurs ce mardi 27 décembre.

Le téléphérique de Toulouse Téléo a franchi le cap d’un million d’utilisateurs ce mardi 27 décembre. © Beilloin Quentin – Le JT

Sept mois après sa mise en service le 14 mai dernier, Téléo, le téléphérique de Toulouse, a franchi le cap d’un million de voyageurs ce mardi 27 décembre, annonce Tisséo.

Pour Jean-Michel Lattes, le président de Tisséo, c’est une « preuve que Téléo a trouvé son public et qu’il fait partie intégrante du paysage toulousain et du réseau Tisséo ». Il voit en Téléo « un mode de transport original en milieu urbain qui répond aux besoins de mobilité des habitants tout en offrant une vue imprenable sur le grand paysage toulousain, la Garonne et les Pyrénées ! »

« Téléo enregistre un taux de niveau de service très satisfaisant avec une disponibilité de l’ordre de 99,3%, malgré les interruptions dues à la période dite de “déverminage” de ce type de système très technique », estime l’opérateur de transport en commun de l’agglomération toulousaine.

Le téléphérique de Toulouse inspire d’autres villes

Le Téléo circule entre l’Université Paul Sabatier, qui compte 30 000 étudiants, et l’Oncopole, un bassin de 10 000 emplois. Entre les deux, il fait un arrêt à l’hôpital de Rangueil, qui réalise 200 000 consultations par an. En une dizaine de minutes, il parcourt une distance de trois kilomètres. Ce qui en fait le plus long trajet d’un téléphérique urbain en France. Quinze cabines pouvant transporter jusqu’à 34 passagers circulent à une vitesse pouvant atteindre 20 km/h.

« Le caractère innovant et écologique de ce moyen de transport qui permet de s’affranchir de contraintes en milieu urbain complexe, a attiré de nombreuses délégations dont Lyon, Bordeaux, Nîmes, Grenoble, L’Andorre, La Réunion, L’lle de France, le Rwanda et bientôt Vancouver », fait savoir Tisséo.