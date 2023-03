Le Stade Toulousain s’impose face au Racing 92

Le Stade Toulousain a gagné 39 à 35 face au Racing 92 ce dimanche 5 mars. Le club a désormais neuf points d’avance sur son dauphin, le Stade Rochelais.

Peato Mauvaka a marqué un superbe essai face au Racing 92 ©Stade Toulousain

Malgré de nombreux joueurs internationaux absents, les Rouge et Noir n’ont rien lâché. Le Stade Toulousain affrontait le Racing 92 dans le cadre de la 20e journée de Top 14 à Paris La Défense Arena ce dimanche 5 mars. Un match haut en couleurs. Même si les Ciel et Blanc inscrivent le premier essai à la deuxième minute (7-0), les joueurs du Stade répliquent rapidement. Le capitaine des Rouge et Noir, Peato Mauvaka, et marque un essai à la huitième minute. Melvyn Jaminet le transforme (7-7). Pierre Fouyssac se fait pénaliser quelques minutes plus tard. Finn Alastair Russell prend les points et en inscrit trois de plus (10-7).

🏉 𝗘𝗦𝗦𝗔𝗜 de Dimitri Delibes ! ⚡



Nouvel essai pour les Stadistes avec le nouvel entrant Dimitri #Delibes ! #R92ST pic.twitter.com/TR07EHsuyh — Stade Toulousain (@StadeToulousain) March 5, 2023

Grâce à un essai de Dimitri Delibes et une transformation de Melvyn Jaminet, le Stade prend enfin l’avantage à la 19e minute (10-14). Mais le Racing 92 marque son second essai peu après (17-14). Les Rouge et Noir sont ensuite pénalisés à de nombreuses reprises et Finn Alastair Russell en profite pour inscrire trois points supplémentaires (20-14). L’écart ne va pas longtemps rester creusé. Dimitri Delibes marque en effet de nouveau un essai à la 37e minute (20-19) qui n’est pas transformé. Les Rouge et Noir inscrivent leur quatrième peu après grâce à Emmanuel Meafou et Melvyn Jaminet le transforme (26-20). Les Stadistes mènent de six points à la pause.

Le Stade Toulousain a neuf points d’avance au classement

De retour sur le terrain, Melvyn Jaminet ajoute trois points au score du Stade Toulousain (20-29). Paul Graou inscrit ensuite un essai exceptionnel à la 90e minute qui est transformé (20-36). Mais le Racing 92 n’a pas dit son dernier mot. Les Franciliens inscrivent deux essais à cinq minutes d’intervalle et gagnent dix points (30-36). De quoi leur redonner espoir de prendre l’avantage. Mais Melvyn Jaminet obtient une pénalité et marque trois points de plus pour les Rouge et Noir (30-39). Ces derniers doivent toutefois encore encaisser un essai à la 67e minute (35-39). C’est le 10e du match et le score reste serré entre les deux clubs.

𝗙𝗜𝗡 𝗗𝗨 𝗠𝗔𝗧𝗖𝗛 🏁🔥



Les Rouge et Noir viennent à bout du Racing 92 après un match complétement fou ! 💪#R92ST pic.twitter.com/1N3LFPjtvl — Stade Toulousain (@StadeToulousain) March 5, 2023

Pour autant, les Toulousains vont conserver leur avance de quatre points. Aucun autre essai ne sera effectivement inscrit jusqu’à la fin de cette rencontre pleine de rebondissements et d’actions spectaculaires. Les Rouge et Noir remportent le match 39 à 35. Ils ont désormais neuf points d’avance sur leur dauphin, le Stade Rochelais. Les joueurs du Stade Toulousain doivent maintenant affronter ceux du Castres olympique à la 11e place du classement. Le match aura lieu ce samedi 25 mars à 15h au stade Pierre-Fabre.