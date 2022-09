Stade Toulousain. Richie Arnold suspendu quatre semaines

Richie Arnold, deuxième ligne du Stade Toulousain, est suspendu pendant quatre semaines pour « jeu dangereux » lors d’un match avec Pau. Déjà absent face au Racing 92, il le sera aussi contre Montpellier, Clermont et Brive. Il pourra revenir pour le match contre La Rochelle le 23 octobre.

La décision est tombée. Le deuxième ligne australien du Stade Toulousain Richie Arnold, 32 ans, est sanctionné par la commission de discipline de la Ligue nationale de rugby. Le joueur est suspendu pour une durée de quatre semaines pour « jeu dangereux », annonce la LNR mercredi 28 septembre.

Les faits reprochés à Richie Arnold se sont déroulé durant la troisième journée du Top 14, samedi 17 septembre. Le Stade Toulousain affrontait la Section Paloise au stade du Hameau. Le Stadiste a fait un plaquage dangereux sur le troisième ligne adverse Lekima Tagitagivalu. Ce qui lui a valu un carton rouge et donc une exclusion. Les hommes d’Ugo Mola se sont retrouvés réduits à quatorze. Et les Rouge et Noir se sont inclinés sur le score de 26 à 16, perdant la tête du championnat.

Richie Arnold reviendra avec le Stade Toulousain contre La Rochelle

Dans l’attente de la décision de la commission de discipline, Richie Arnold était déjà suspendu lorsque le Stade Toulousain a affronté le Racing 92 à l’occasion de la quatrième journée du Top 13. Il sera également absent face à Montpellier dimanche 2 octobre, contre Clermont le 8 octobre et pour affronter Brive le 15 octobre. Le deuxième ligne pourra rejouer à l’occasion du choc avec La Rochelle prévu le 23 octobre.

Par ailleurs, trois joueurs internationaux devraient être laissés au repos lors de la rencontre avec Montpellier. Il s’agit d’Antoine Dupont, Anthony Jelonch et Peato Mauvaka. Les deux premiers étaient remplaçants à Pau et sont entrés en jeu en cours de match.