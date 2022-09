Le Stade Toulousain à Pau, ça ne passe pas

En déplacement à Pau pour la 3e journée de Top 14, le Stade Toulousain est reparti sans le moindre point, après une défaite 26 à 16 et une demi-heure à quatorze contre quinze.

Les points au pied marqués par Thomas Ramos et Melvyn Jaminet n’auront pas suffi à obtenir un bonus défensif (photo archives). © Stade Toulousain

Le stade du Hameau de la Section Paloise est décidemment un défi qui met en difficulté les Toulousains. Ce samedi 17 septembre 2022, pour la 3e journée de championnat de Top 14, le Stade Toulousain a chuté à Pau. Une défaite 26 à 16 qui ne leur permet pas d’accrocher le point de bonus défensif.

La première période a été plutôt fermée. À la demi-heure de jeu, les deux équipes se renvoient les pénalités et sont à égalité : 9-9. C’est la Section Paloise qui prend l’avantage à la 37′, avec un essai de l’international australien Maddocks (16-9). À la mi-temps, le Stade Toulousain est mené 19-9 à Pau.

Mais en début de seconde période, les Toulousains poussent, et, grâce à la percussion des avants, marquent à la 47′. C’est Meafou qui aplatit juste derrière la ligne, en puissance après une passe à hauteur en sortie de ruck. Les Toulousains reviennent au score (19-16).

Le tournant du match : carton rouge pour le Stade Toulousain

Peu après l’essai (50′), Ugo Mola, l’entraîneur du Stade Toulousain, décide de faire entrer l’artillerie lourde : Jelonch, Elstadt, Faumuina, Arnold et le joker Dupont rentrent sur la pelouse pour enfoncer le clou face à Pau. Mais les choses ne se passent pas comme prévu. Deux minutes plus tard, Richie Arnold, à peine entré, est expulsé. Un carton rouge pour jeu déloyal sur un plaquage jugé dangereux en raison d’un contact à la tête.

Le temps fort des Toulousains s’estompe, et, à quatorze contre quinze, ils encaissent l’essai du doublé pour Maddocks à la 57′ (26-16). La Section Paloise verrouille la fin de match et, malgré quelques occasions et un réveil toulousain en fin de rencontre, le score ne bougera plus.

En tout, treize pénalités ont été sifflées contre le Stade Toulousain, et c’est peut-être cette indiscipline qui a coûté leur peau.